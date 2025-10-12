فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات قبل مواجهة ديكيداها

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة غدًا الاثنين، من التدريبات الجماعية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أدى الثلاثي عدي الدباغ وآدم كايد وناصر منسي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويعاني عدي الدباغ من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي، في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، بينما يشكو الفلسطيني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات فقرة خاصة بالكرة. .

