«مستقبل وطن» كفر الشيخ يُكثف استعداداته لانتخابات النواب | صور

عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، اجتماعًا تنظيميًا، بمقر الحزب الرئيسي بالمحافظة، برئاسة غادة النحاس، أمينة المرأة بالمحافظة.

شهد الاجتماع حضور النائب اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للنقل والمواصلات بالأمانة المركزية، والمحاسب محمد عرابي، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، وعدد من القيادات النسائية وأمينات المرأة بالمراكز.

واستعرض الاجتماع خطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على آليات الحشد والتواصل مع القواعد الجماهيرية، ودور المرأة المحوري في دعم مرشحي الحزب خلال الانتخابات القادمة.

وأكدت غادة النحاس، أمينة المرأة بالحزب بمحافظة كفر الشيخ، أهمية تفعيل دور أمانة المرأة في جميع مراكز المحافظة، وتعزيز تواجدها في الشارع من خلال اللقاءات التوعوية والمبادرات المجتمعية، مشيرة إلى أن المرأة تمثل عنصرًا فاعلًا في العملية السياسية ولها دور أساسي في نجاح الحزب على أرض الواقع.

من جانبه، أشاد النائب السعيد عمارة عضو مجلس النواب بجهود أمانة المرأة، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع الأمانات لدعم رؤية الحزب وخدمة المواطنين.

كما أوضح المحاسب محمد عرابي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، أن الحزب يعمل وفق استراتيجية واضحة لخوض الانتخابات البرلمانية، تعتمد على التنظيم الجيد، والتواصل الفعّال مع الشارع، والتركيز على الكوادر المؤهلة التي تحظى بثقة المواطنين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الحزب بكافة أماناته، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وسعيًا لتأكيد دوره كحزب داعم للدولة ومعبّر عن طموحات المواطنين.