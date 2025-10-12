تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الألف مسكن

أجَّلَت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، إعادة محاكمة متهم في القضية رقم 24885 لسنة 2013، جنايات النزهة، في أحداث عنف الألف مسكن، لجلسة 10 نوفمبر.

قضية أحداث عنف الألف مسكن

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمارة ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

ووجهت النيابة للمتهمين، وآخرين سبق الحكم عليهم، عدة تُهَم، منها “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر دون تصريح، واستعراض القوة في عدة مناطق بعين شمس”.