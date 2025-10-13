أخبار الوادي الجديد.. بعثة الشرف قوافل دعوية تجوب المساجد.. وانطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

"بعثة الشرف" قوافل دعوية تجوب مساجد الوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد، خلال الفترة من الأربعاء 15 أكتوبر 2025 م وحتى السبت 25 أكتوبر 2025 م، تنظيم فعاليات القوافل الدعوية الحدودية (بعثة الشرف) التي تنظمها وزارة الأوقاف وذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تنفذها الوزارة.

وأوضح الشيخ عبد المهيمن السيد، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية الشاملة التي تهدف إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة كل صور الانحراف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

ولفت مدير أوقاف الوادي الجديد، إلي أن القوافل الدعوية تسعي إلى تعزيز الوعي الديني والوطني لدى الشباب وكافة شرائح المجتمع، وإبراز دور المساجد في صناعة الحضارة وتعظيم قيمة العلم والمعرفة والاكتشاف والإبداع، من خلال خطب ودروس ولقاءات فكرية وتثقيفية متنوعة يقدمها نخبة من أئمة وواعظات الأوقاف في المناطق الحدودية.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل تأتي امتدادًا لجهودها المتواصلة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتحقيق الأمن الفكري والمجتمعي في ربوع الوطن.

" انطلاق دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بالوادي الجديد "

انطلقت اليوم بنحافظة الوادى الجديد فعاليات دوري الأنشطة الرياضية لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية للعام الدراسي 2025 / 2026، تحت شعار "دوري الصيف... منافسة بروح الفريق"، وذلك بمدرسة الإعدادية الرياضية بمدينة الخارجة.

توقالت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها ، تنفَّذ فعاليات الدوري من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي)، وبالتعاون بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالوادي الجديد، وتشمل المنافسات في خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، وألعاب اللياقة البدنية، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

شهد الافتتاح حضور الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ محمد فكري يونس مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى جانب عدد من القيادات التربوية والرياضية بالمحافظة.

بدأت المراسم والاحتفالات بمدرسة الإعدادية الرياضية بمدينة الخارجة، وشهد اليوم الأول إقامة عدد من المباريات في كلٍّ من مدرسة الإعدادية الرياضية ومدرسة الشهيد سمير ومدرسة العبور، بمشاركة طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وصرح فكري بأن هذه الفعاليات تأتي في إطار اهتمام الوزارتين بتنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم الرياضية، وتعزيز روح الفريق والانتماء والتعاون بين النشء والشباب، كما يأتي تنفيذ هذه الفعاليات في إطار تحقيق التكامل بين قطاعي الرياضة والتعليم، بما يسهم في إعداد جيل متكامل بدنيًا وعلميًا، يجمع بين التفوق الدراسي والتميز الرياضي.

إنهاء أعمال الرفع المساحى لطريق الداخلة – الخارجة بنطاق قرية أسمنت



أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن الإنتهاء أعمال الرفع المساحي لطريق"الداخلة–الخارجة" بقرية أسمنت تمهيدًا لإعادة الرصف وتأمين السلامة المرورية، وكذلك إنشاء مظلة انتظار للركاب بمنطقة تقسيم الجيزة لحماية المواطنين من حرارة الشمس، بالإضافة إلى فتح طرق جديدة بعدد من القرى، واستكمال إنشاء "الطابانات" على جانبي الطرق العامة بقرية المعصرة، و استكمال إنشاء المجمع الإسلامي لقرية الهنداو بالجهود الذاتية.

وأكد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة أنه تم تنفيذ حملات نظافة موسعة بمدينة موط وقرى المركز، وزراعة فسائل نخيل وأشجار توت بمدخل قرية الشيخ مفتاح لتوسيع الرقعة الخضراء، بجانب طرح سلع غذائية باسعار تنافسية بمنافذ الوحدات المحلية و تنظيم سوق اليوم الواحد بالمدينة لتوفير الخضر والفاكهة والمنتجات المحلية