بوتين يخفف قواعد دعم الوقود للمصافي بعد هجمات أوكرانية

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخفيف قواعد دعم الوقود للمصافي بعد هجمات أوكرانية.

وبلغت قيمة الدعم الذي دفعته روسيا العام الماضي 1.8 تريليون روبل (22 مليار دولار)، فيما انخفضت المدفوعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 716 مليار روبل.

ومنذ مطلع أغسطس، كثّفت أوكرانيا هجماتها على قطاع النفط الروسي، مستهدفةً المصافي بشكل متكرر، ما أدى إلى انخفاض معدلات تكرير الخام، وتفاقم أزمة الوقود، وارتفاع الأسعار المحلية.

قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك الشهر الماضي، إن مستوى ارتفاع الأسعار الذي يفعّل تقديم الدعم سيرتفع بنسبة 10 نقاط مئوية اعتباراً من سبتمبر، بحيث تُرفع الحدود القصوى المسموح بها لأسعار السوق إلى 20% فوق السعر المرجعي للبنزين، و30% للديزل.