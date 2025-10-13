قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الإسماعيلية.. إزالة المعوقات أمام مشروعات حياة كريمة بقرى القنطرة شرق

الاجتماع
الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و٣٧ تابع.

وذلك بحضور العقيد أشرف عبد الباري متابعة مشروعات حياة كريمة بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، اللواء محمود شبابيك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، عبد المحسن عبده عياد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، الدكتورة فاطمة أبو الوفا مدير وحدة حياة كريمة، هبة إبراهيم مدير المركز التكنولوجي ومحمد مدني مدير إدارة الشبكات والصيانة بالمحافظة  ممثلي "الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ودار الهندسة" ، وممثلي "مديريتي الطرق والنقل والإسكان والشركة المصرية للاتصالات" والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع ناقش "عصام" معوقات تشغيل خدمات الإنترنت بالجهات المختلفة بالمجمعات الحكومية بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم وأساليب حلها في أسرع وقت ممكن.

وتطرق الاجتماع إلى استكمال رصف بعض الطرق الداخلية بقرية جلبانة والمدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

كما ناقش الاجتماع سرعة استكمال محطات معالجة الصرف الصحي بقرى الأحرار والتقدم وجلبانة والمقرر نهو الأعمال بها في نهاية العام الحالي ودخولها الخدمة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشاكل الكهرباء بقرى جلبانة والتقدم والأبطال، هذا إلى جانب مناقشة ضعف شبكات المحمول بالتقدم وجلبانة وجاري اتخاذ ما يلزم لإيجاد حلول مناسبة.

وتناول الاجتماع دراسة اقتراح تركيب ٢ بوستر لرفع مياه الشرب لعدد من المناطق التي يتعذر لوصول مياه الشرب إليها بقريتي السلام وجلبانة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة نسب التنفيذ بالأسواق الحضارية بقرى التقدم وجلبانة والأبطال ووجه عصام مديرية الإسكان بمتابعة الأعمال والإسراع في التنفيذ.  

كما تناول الاجتماع مباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الأبطال والتقدم وجلبانة ونسب التنفيذ.

وناقش عصام التسهيلات المقدمة للمواطنين والمقيمين بقرى القنطرة شرق للتعاقد على الغاز الطبيعي بالمنازل والتقسيط على ٧ سنوات، من خلال التعاقد مع مندوب شركة الغاز الحديث بالمجمعات الحكومية بالقرى الأربعة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

