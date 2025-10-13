قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
حوادث

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية ببنها

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى شقة سكنية ببنها لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق شبَّ داخل شقة سكنية بمنطقة طابا بمدينة بنها، دون وقوع أي خسائر بشرية.
تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة  مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة طابا التابعة لمدينة بنها.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.
وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بأحد الأجهزة المنزلية، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصرت التلفيات على بعض محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

القليوبية حريق بنها

