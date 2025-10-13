انتداب جزئي للمعلمين بنظام المأمورية للإدارات النائية بمطروح

عقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح سلسلة من اللقاءات مع معلمي مواد الرياضيات واللغتين العربية والانجليزية بكافة المراحل التعليمية بادارة مطروح التعليمية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية بحضور ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وموجهي عموم تلك المواد

رحبت وكيل الوزارة بالحضور مقدمة لهم التهنئة بمناسبة تحقيق انطلاقة متميزة للعام الدراسي الجديد بمدارس مطروح.

و أوضحت لمعلمي الرياضيات أنه يجب أن يكونوا فخورين كونهم أصحاب رسالة العلم والتعليم السامية رسالة الانبياء والرسل

و قدمت الشكر لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لموافقته الفورية علي توفير المخصصات المالية الخاصة بالأنصبة الإضافية للحصص الدراسية بتعليم مطروح مضيفة أن المعلمين لديهم واجب وطني وفرض مهني وانساني انطلاقا من المسئوليّة الكبيرة الملقاة على عاتقهم والدور التربوي المنوط بهم أداءه بحرفية مشيرة انه انطلاقا من تلك المسئولية تقدم الشكر للمعلمين الذين أدوا أنصبة اضافية للحصص خلال العام الماضي وبداية العام الدراسي الحالي .

واشارت أن خطة تعليم مطروح خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى تنظيم سلسلة ندب جزئي للمعلمين بنظام المأمورية لمدة يومين متتاليين علي الاكثر بشكل دوري للادارات النائية وذلك من خلال انصبة اضافية للحصص وفق الاطر واللوائح والضوابط القانونية الوزاريّة المتظمة للعمل في هذا الشأن .

واكدت أن مثل تلك الاجتماعات تمثل منصة حوارية ايجابية لتبادل الرؤى والمقترحات مع الزملاء المعلمين حملة رسالة العلم والتعليم وصانعي الاجيال القادمة مشيرة أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة والتحفيز لهم في سببل تقديم منتج تعليمي متميز يفيد أبنائنا الطلاب بكافة المؤسسات التعليمية بمحافظة مطروح