قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتداب جزئي للمعلمين بنظام المأمورية للإدارات النائية بمطروح

مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
مدير تعليم مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

عقدت  نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح سلسلة من اللقاءات مع معلمي مواد  الرياضيات واللغتين العربية والانجليزية بكافة المراحل التعليمية بادارة مطروح التعليمية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية بحضور ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وموجهي عموم تلك المواد 

 رحبت  وكيل الوزارة  بالحضور مقدمة لهم التهنئة بمناسبة تحقيق انطلاقة متميزة للعام الدراسي الجديد بمدارس مطروح.

 و أوضحت لمعلمي الرياضيات أنه يجب أن يكونوا فخورين كونهم أصحاب رسالة العلم والتعليم السامية رسالة الانبياء والرسل 

و قدمت الشكر لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لموافقته الفورية علي توفير المخصصات المالية الخاصة بالأنصبة الإضافية للحصص الدراسية بتعليم مطروح مضيفة أن المعلمين لديهم واجب وطني وفرض مهني وانساني انطلاقا من المسئوليّة الكبيرة الملقاة على عاتقهم والدور التربوي المنوط بهم أداءه بحرفية مشيرة انه انطلاقا من تلك المسئولية تقدم الشكر للمعلمين الذين أدوا أنصبة اضافية للحصص خلال العام الماضي وبداية العام الدراسي الحالي .

واشارت أن خطة تعليم مطروح خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى تنظيم سلسلة ندب جزئي للمعلمين بنظام المأمورية لمدة يومين متتاليين علي الاكثر بشكل  دوري للادارات النائية وذلك من خلال انصبة اضافية للحصص وفق الاطر واللوائح والضوابط القانونية الوزاريّة المتظمة للعمل في هذا الشأن .

واكدت أن مثل تلك الاجتماعات تمثل منصة حوارية ايجابية لتبادل الرؤى والمقترحات مع الزملاء المعلمين حملة رسالة العلم والتعليم وصانعي الاجيال القادمة مشيرة أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة والتحفيز لهم في سببل تقديم منتج تعليمي متميز يفيد أبنائنا الطلاب بكافة المؤسسات التعليمية بمحافظة مطروح

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد