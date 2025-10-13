قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يزور مصر لأول مرة.. أحمد موسى يكشف جدول زيارة ترامب وموعد مقابلته الرئيس السيسي
خطوات التقديم والشروط المعتمدة لحج القرعة 2026
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
محافظات

أمين حماة الوطن بالإسماعيلية يفتتح غرفة عمليات لدعم ومساندة مرشحي النواب.. صور

الافتتاح
الافتتاح
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية، للأمانات بالمحافظات، رفع درجة الاستعداد القصوى لدعم ومساندة مرشحي مجلس النواب للنظام الفردي والقوائم كلًا بمحل إقامته.

في هذا السياق، حرص الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، والقيادات والكوادر المعاونة، يتقدمهم جمال هيلتون مساعد الأمين العام للتنسيق والمتابعة وأمين أمانة التواصل الجماهيري، افتتاح غرفة العمليات بمقر الحزب بميدان مصطفى كامل بحي الأفرنج، المتوافر داخلها التجهيزات اللوجستية لتقديم الدعم والمساندة للمرشحين لانتخابات مجلس النواب على مدار الساعة، لضمان سير العمل التنظيمي مع اقتراب الاستحقاق النيابي للمرحلة الثانية التي تضم "الإسماعيلية " والمحدد موعده 21 و22 نوفمبر المقبل للمصريين بالخارج و24 و25 من نفس الشهر بالداخل.

من جانبه، قال  الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية والمرشح المحتمل علي المقعد الفردي لانتخابات مجلس النواب رقم ٢ رمز الماسة : إن غرفة العمليات  مجهزة لكي تؤدي دورها على أكمل وجه ممكن.

وأضاف محمد شيحة، أن هناك فريق عمل جماعي محترف مدرب للتعامل مع الأحداث المواكبة للاستحاق النيابي لحظة بأخرى بناء على التعليمات الصادرة إليهم.

وأشار شيحة، إلى أن تم لفت نظر المسؤولين على غرفة العمليات لأهمية اليقظة المستمرة والمتابعة الدقيقة لما يجرى على الأرض لضمان سير العمل التنظيمي.

وأوضح أن دعوات حزب حماة الوطن بالإسماعيلية للناخبين مستمرة للخروج للإدلاء بأصواتهم وتبصيرهم أهمية المشاركة في المعترك الانتخابي لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

