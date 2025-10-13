أمين حماة الوطن بالإسماعيلية يفتتح غرفة عمليات لدعم ومساندة مرشحي النواب.. صور

وجه الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية، للأمانات بالمحافظات، رفع درجة الاستعداد القصوى لدعم ومساندة مرشحي مجلس النواب للنظام الفردي والقوائم كلًا بمحل إقامته.

في هذا السياق، حرص الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، والقيادات والكوادر المعاونة، يتقدمهم جمال هيلتون مساعد الأمين العام للتنسيق والمتابعة وأمين أمانة التواصل الجماهيري، افتتاح غرفة العمليات بمقر الحزب بميدان مصطفى كامل بحي الأفرنج، المتوافر داخلها التجهيزات اللوجستية لتقديم الدعم والمساندة للمرشحين لانتخابات مجلس النواب على مدار الساعة، لضمان سير العمل التنظيمي مع اقتراب الاستحقاق النيابي للمرحلة الثانية التي تضم "الإسماعيلية " والمحدد موعده 21 و22 نوفمبر المقبل للمصريين بالخارج و24 و25 من نفس الشهر بالداخل.

من جانبه، قال الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية والمرشح المحتمل علي المقعد الفردي لانتخابات مجلس النواب رقم ٢ رمز الماسة : إن غرفة العمليات مجهزة لكي تؤدي دورها على أكمل وجه ممكن.

وأضاف محمد شيحة، أن هناك فريق عمل جماعي محترف مدرب للتعامل مع الأحداث المواكبة للاستحاق النيابي لحظة بأخرى بناء على التعليمات الصادرة إليهم.

وأشار شيحة، إلى أن تم لفت نظر المسؤولين على غرفة العمليات لأهمية اليقظة المستمرة والمتابعة الدقيقة لما يجرى على الأرض لضمان سير العمل التنظيمي.

وأوضح أن دعوات حزب حماة الوطن بالإسماعيلية للناخبين مستمرة للخروج للإدلاء بأصواتهم وتبصيرهم أهمية المشاركة في المعترك الانتخابي لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.