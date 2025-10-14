قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025: فرص لإثبات كفاءتك

حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

حلّ مشاكل علاقتك لإسعاد حبيبك اليوم. أظهر احترافية في العمل اليوم. كن حذرًا في قراراتك المالية اليوم. صحتك أيضًا تتطلب عناية.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

سيسعد من انفصلوا مؤخرًا بالعثور على شخص مثير للاهتمام اليوم، سيجد المتزوجون حديثًا اليوم جذابًا. احرص أيضًا على عدم السماح لشخص ثالث بالتحكم في علاقتكما

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد تشتكي النساء من مشاكل نسائية تستدعي عناية طبية. تجنب التوتر، سواءً في حياتك الشخصية أو العملية، يمكنك أيضًا الانضمام إلى حصة رياضية اليوم. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

احرص على التركيز على عملك وابتعد عن ضغوط العمل. سيحتاج بعض متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى إعادة صياغة مشروع ما. ستتاح لعلماء النبات والمهندسين المعماريين والطهاة والمحامين فرص لإثبات كفاءتهم.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

ادخر جزءًا صغيرًا من أي دخل إضافي، وأعد النظر في الاشتراكات التي لا تستخدمها، تساعدك الميزانية البسيطة على توفير الوقت لخطط ممتعة، استخدم الأدوات الرقمية لتسجيل الإيصالات وضبط تذكيرات للفواتير لتجنب غرامات التأخير والتوتر، وزد مدخراتك باستمرار. 

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

بالصور

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

