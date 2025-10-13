الوادي الجديد تطرح مبادرة خفض الأسعار بمنافذ ثابتة ومتحركة

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مبادرة خفض الأسعار عبر منافذ باريس الثابتة والمتحركة لتوفير الخضر والفاكهة والسلع التموينية، إلى جانب طرح لحوم سودانية طازجة للمواطنين بأسعار تقل عن السوق بنسبة تراوحت بين 15 و20%، بهدف دعم الاستقرار السعري وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة.

وأكد المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس، أن الخطوة جرت بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لضمان توافر السلع الأساسية بانتظام وجودة.

تفاصيل الأسعار اليوم

قال «صالح»، إن قائمة اليوم شملت: طماطم 20 جنيهًا، بطاطس 10 جنيهات، خيار 15 جنيهًا، بطاطا 10 جنيهات، فلفل رومي 17.5 جنيه، عنب 25 جنيهًا، جوافة 30 جنيهًا، برتقال 25 جنيهًا، رمان 30 جنيهًا، مانجو 55 جنيهًا.

كما جرى طرح لحوم سودانية طازجة بسعر 285 جنيهًا للكيلو داخل منفذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة باريس، ضمن مبادرة خفض الأسعار التي تنفذها المحافظة. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة أوسع لضبط الأسواق في الوادي الجديد.

منافذ ثابتة ومتحركة لخدمة القرى

أوضح رئيس المركز ، أن توزيع السلع يتم عبر منافذ باريس الثابتة ومنافذ متنقلة تخدم القرى والتجمعات السكنية، بما يقلل زمن وكلفة الحصول على السلع، ويزيد قدرة المبادرة على الوصول لمختلف الشرائح، مع متابعة يومية للأسعار وتدفقات المعروض، ويستهدف تنظيم العمل بالمنافذ استدامة توفير الخضر والفاكهة والسلع الاستراتيجية بأوزان واضحة وفواتير معتمدة، بما يدعم ثقة المستهلكين.

لحوم سودانية طازجة وأسعار تنافسية

أكّد رئيس مركز باريس، أن لحوم سودانية طازجة تُذبح داخل مجزر الوادي الجديد وتُطرح عبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسعار مخفضة دعماً للمواطنين.

وتتماشى هذه الأسعار مع السياسة العامة لوزارة التموين في طرح اللحوم السودانية بالمجمعات بأسعار أقل من السوق، ضمن مبادرة خفض الأسعار القومية التي تشمل سلعًا أساسية عديدة.