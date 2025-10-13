الوحدات المحلية بقرى دمياط تستعد لفصل الشتاء

أجرى فريق إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، بالمرور على عدد من المناطق بمدينة دمياط و قريتي أولاد خلف وكفر العرب بمركز فارسكور و قرية الوسطاني بمركز كفر سعد.

تم خلاله رفع المخلفات وتطهير ترعة البلامون وجانبى الترعة الشرقاوية، وتهذيب الأشجار، وأيضًا متابعة الاستعدادات لموسم الشتاء، من جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي و تطهير بالوعات الامطار و صيانة أعمدة الانارة و تغطيتها للحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمتابعة جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بقطاعات العمل المختلفة.