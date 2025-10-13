قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية: تسليم جثامين المحتجزين القـ.ـتلى بعد ظهر اليوم

تسليم الاسرى
تسليم الاسرى
هاجر رزق

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنه سيتم تسليم جثامين المحتجزين القتلى إلى الصليب الأحمر بعد ظهر اليوم.

و نقلت وكالة رويترز" عن مسئول مشارك في عملية التبادل أن أول حافلة من أصل 38 حافلة تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم تعبر إلى غزة.

وأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن 83 معتقلا من ذوي المؤبدات، من سجن عوفر غرب مدينة رام الله، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت صباح اليوم، تسلمها المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعتين وعددهم 20، وقامت بتسليمهم إلى سلطات الاحتلال.

وحسب المرحلة الاولى من الخطة سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الاحياء في قطاع غزة، مقابل أن تفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 83 من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، و167 من سجن "وكتسيعوت" في النقب، وسيتم نقلهم إلى قطاع غزة قبل ان يتم ابعاد غالبيتهم إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى 1718 معتقلا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت أمس الأحد، سفر نحو 100 من أقارب المعتقلين ممن سيطلق سراحهم اليوم الاثنين وسيبعدون إلى خارج فلسطين.

وبلغ عدد المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد 350، ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدا لإصدار أحكام بالسجن المؤبد 40 معتقلا، وعدد الأسيرات 53، بينهن ثلاث من غزة، وطفلتان، والأطفال الأسرى نحو 400 يقبعون في سجني (عوفر، ومجدو)، فيما بلغ عدد المعتقلين الموقوفين -دون محاكمة-، نحو 3380، حتى شهر اكتوبر الجاري.

وحسب مؤسسات الأسرى، يتجاوز عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 11 ألف معتقل، يعانون أوضاعا وظروفا كارثية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم في الأسر.
 

جثامين الصليب الأحمر المحتجزين القتلى الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يؤم طلاب المدينة الجامعية

رئيس جامعة الأزهر يؤم طلاب المدينة الجامعية ويلقي درسا من كتاب رياض الصالحين

مفتى الجمهورية

مفتي الجمهورية: العلم عبادة وسلوك حضاري يسهم في بناء الإنسان وتحقيق العمران

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدا على مستوى الجمهورية

بالصور

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد