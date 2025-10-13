قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة يواصل حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات بأحياء بيت الوطن

ٱية الجارحى

في إطار توجيهات المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والتعامل الحاسم مع جميع أشكال العشوائية والإشغالات، تواصلت اليوم ولليوم الثاني على التوالي الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات بأحياء بيت الوطن.

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس أحمد عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز للامتداد الشرقي للمدينة، وبمشاركة إدارة التنمية، وإدارة الأمن، ولجنة الإزالات، والإدارات المعنية.

وتم خلال الحملة رفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة، وإزالة الباعة الجائلين، وتنظيم الحركة داخل الشوارع والمحاور الرئيسية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي والانضباط داخل أحياء بيت الوطن.

وأكد رئيس الجهاز أن الحملات ستستمر بشكل يومي لحين إزالة جميع المخالفات والإشغالات نهائيًا، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين.

 ويأتي ذلك في إطار خطة جهاز المدينة الشاملة لتحقيق بيئة حضارية منظمة تتناسب مع مكانة القاهرة الجديدة كمجتمع عمراني متكامل ومخطط.



 

القاهرة الجديدة جهاز القاهرة بيت الوطن المظهر الحضاري رئيس الجهاز

