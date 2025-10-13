صلاح عبد العاطي: مصر بوابة السلام والانتصار.. ونشكر الرئيس السيسي لإنهاء الحرب

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أنه نوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدبلوماسية المصرية، والتي كان لها دور ساسي في الوصول لإتفاق السلام وإنهاء الحرب في غزة.

وقال صلاح عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تعتبر بوابة السلام والإنتصار، مؤكدا أن مصر الداهم الرئيسي للقضية الفلسطينية، والشعب المصري كان داعم ومساند للشعب الفلسطيني.

وتابع اتفاقية السلام تتضمن الإستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع العمل على حشد الجهود الدولية لإعادة الإعمار، مؤكدا أن مصر هي من أحبطت مخطط التهجير مع صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.