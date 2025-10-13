قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار تذاكر زيارة أهرامات الجيزة 2025 للمصريين والأجانب.. رابط الحجز أونلاين

أسعار تذاكر زيارة أهرامات الجيزة 2025 للمصريين والأجانب.. رابط الحجز أونلاين
أسعار تذاكر زيارة أهرامات الجيزة 2025 للمصريين والأجانب.. رابط الحجز أونلاين
عبد الفتاح تركي

إقبال متزايد على زيارة أهرامات الجيزة 2025 بعد الإعلان عن أسعار تذاكر زيارة أهرامات الجيزة 2025 للمصريين والأجانب، وكذلك عن رابط الحجز أونلاين، إذ تُعد أهرامات الجيزة واحدة من أبرز المعالم الأثرية في العالم، وتجذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها. 

ويحرص الزائرون على معرفة تفاصيل أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة، خاصة بعد تفعيل نظام الحجز الإلكتروني الذي يسهل دخول المنطقة الأثرية وتنظيم حركة الزوار بشكل أكثر سلاسة. 

واقرأ أيضًا:

أسعار تذاكر أهرامات الجيزة 2025 للمصريين والأجانب

حددت وزارة السياحة والآثار أسعار تذاكر الدخول إلى أهرامات الجيزة لعام 2025 وفقًا للفئات المختلفة.

نظام الإضاءة الداخلية لأهرامات الجيزة

ويبلغ سعر تذكرة دخول المصري إلى الأهرامات نحو 60 جنيهًا، بينما تبلغ تذكرة الطالب المصري نحو 30 جنيهًا.

أما بالنسبة للعرب والأجانب، فقد جاءت الأسعار على النحو الآتي:

تبلغ تذكرة دخول الأجنبي أو العربي البالغ نحو 700 جنيه، في حين تسجل تذكرة الطالب العربي أو الأجنبي نحو 350 جنيهًا.

ويأتي هذا التدرج في الأسعار ضمن سياسة الوزارة لتشجيع الطلاب والمواطنين المصريين على زيارة المواقع الأثرية بأسعار رمزية.

أهرامات الجيزة

الفئات المسموح لها بالدخول المجاني إلى الأهرامات

أتاحت وزارة السياحة والآثار دخول بعض الفئات مجانًا إلى منطقة الأهرامات دعمًا للفئات الخاصة وتحفيزًا للطلاب على زيارة المواقع التاريخية. 

وتشمل هذه الفئات الأطفال أقل من 6 سنوات، والمصريين فوق 60 سنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الشهداء وأسرهم.

كما يُسمح بالدخول المجاني أيضًا لطلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية، إلى جانب طلاب الجامعات والكليات المتخصصة مثل كليات الآثار والآداب والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية والسياحة والفنادق بالجامعات المصرية.

أهرامات الجيزة

وتتيح المنطقة كذلك التصوير بالهاتف المحمول مجانًا دون رسوم إضافية.

مواعيد زيارة الأهرامات لعام 2025

حددت الجهات المعنية مواعيد زيارة أهرامات الجيزة بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً يوميًا، مع توفير الخدمات السياحية والإرشادية خلال ساعات العمل الرسمية.

أهرامات الجيزة

طريقة حجز تذاكر الأهرامات أونلاين

ويمكن للراغبين في زيارة أهرامات الجيزة حجز التذاكر إلكترونيًا بسهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار عبر الإنترنت، وذلك بالضغط على الرابط المخصص للحجز، واختيار نوع التذكرة والفئة المناسبة قبل الدفع الإلكتروني وإتمام عملية الحجز.

أسعار تذاكر الأهرامات 2025 حجز تذاكر الأهرامات أونلاين مواعيد زيارة الأهرامات أسعار تذاكر الأهرامات للمصريين أسعار تذاكر الأجانب رابط حجز الأهرامات زيارة أهرامات الجيزة السياحة في مصر 2025 دخول الأهرامات مجانا تذاكر أهرامات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

ابنه هيفاء وهبي

ابنة هيفاء وهبي تنفي شائعة زواجها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته

أمين عام الناتو يشكر سلوفينيا على دعم أوكرانيا ويؤكد استمرار الحلف فى تعزيز جهوده الدفاعية

النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة العامة الفلسطينية

النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة الفلسطينية

النمسا ورومانيا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والاقتصادية

النمسا ورومانيا تبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية والاقتصادية

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أكتوبر.. النصر والسلام المتجدد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

المزيد