أسعار تذاكر زيارة أهرامات الجيزة 2025 للمصريين والأجانب.. رابط الحجز أونلاين

إقبال متزايد على زيارة أهرامات الجيزة 2025 بعد الإعلان عن أسعار تذاكر زيارة أهرامات الجيزة 2025 للمصريين والأجانب، وكذلك عن رابط الحجز أونلاين، إذ تُعد أهرامات الجيزة واحدة من أبرز المعالم الأثرية في العالم، وتجذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها.

ويحرص الزائرون على معرفة تفاصيل أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة، خاصة بعد تفعيل نظام الحجز الإلكتروني الذي يسهل دخول المنطقة الأثرية وتنظيم حركة الزوار بشكل أكثر سلاسة.

واقرأ أيضًا:

أسعار تذاكر أهرامات الجيزة 2025 للمصريين والأجانب

حددت وزارة السياحة والآثار أسعار تذاكر الدخول إلى أهرامات الجيزة لعام 2025 وفقًا للفئات المختلفة.

ويبلغ سعر تذكرة دخول المصري إلى الأهرامات نحو 60 جنيهًا، بينما تبلغ تذكرة الطالب المصري نحو 30 جنيهًا.

أما بالنسبة للعرب والأجانب، فقد جاءت الأسعار على النحو الآتي:

تبلغ تذكرة دخول الأجنبي أو العربي البالغ نحو 700 جنيه، في حين تسجل تذكرة الطالب العربي أو الأجنبي نحو 350 جنيهًا.

ويأتي هذا التدرج في الأسعار ضمن سياسة الوزارة لتشجيع الطلاب والمواطنين المصريين على زيارة المواقع الأثرية بأسعار رمزية.

الفئات المسموح لها بالدخول المجاني إلى الأهرامات

أتاحت وزارة السياحة والآثار دخول بعض الفئات مجانًا إلى منطقة الأهرامات دعمًا للفئات الخاصة وتحفيزًا للطلاب على زيارة المواقع التاريخية.

وتشمل هذه الفئات الأطفال أقل من 6 سنوات، والمصريين فوق 60 سنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الشهداء وأسرهم.

كما يُسمح بالدخول المجاني أيضًا لطلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية، إلى جانب طلاب الجامعات والكليات المتخصصة مثل كليات الآثار والآداب والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية والسياحة والفنادق بالجامعات المصرية.

وتتيح المنطقة كذلك التصوير بالهاتف المحمول مجانًا دون رسوم إضافية.

مواعيد زيارة الأهرامات لعام 2025

حددت الجهات المعنية مواعيد زيارة أهرامات الجيزة بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً يوميًا، مع توفير الخدمات السياحية والإرشادية خلال ساعات العمل الرسمية.

طريقة حجز تذاكر الأهرامات أونلاين

ويمكن للراغبين في زيارة أهرامات الجيزة حجز التذاكر إلكترونيًا بسهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار عبر الإنترنت، وذلك بالضغط على الرابط المخصص للحجز، واختيار نوع التذكرة والفئة المناسبة قبل الدفع الإلكتروني وإتمام عملية الحجز.