مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة ٦ ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق" شارع زغلول، ترعة السيسي، شارع الفرن، شارع عبدالهادي حسن، اللبيني هرم" وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٧ / ٩ /٢٠٢٥.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٤٠٠ مم بشارع عمر شرابي بمنطقة الأورمان حي الهرم؛ لتحسين ضغوط المياه.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.