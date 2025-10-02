مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءاً من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٣/ ١٠/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٤/ ١٠ /٢٠٢٥.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطي قائمين قطر ٣٠٠ مم و ٢٠٠ مم من الاتجاهين، والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.