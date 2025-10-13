قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الإصلاح والنهضة: كلمة السيسي في قمة السلام وثيقة استراتيجية ترسم ملامح شرق أوسط جديد

محمد الشعراوي

قال المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب “الإصلاح والنهضة”، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة السلام بشرم الشيخ تاريخية بامتياز، موضحًا أن هذه القمة وُلدت من رحم الأزمات لتعلن أن الإرادة المصرية هي صمام أمان المنطقة.

وأضاف “عبد العليم”، في بيان، أن مجمل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام تُشكل وثيقة استراتيجية متكاملة لا تقتصر على معالجة الأزمة الراهنة فحسب، بل ترسم ملامح شرق أوسط جديد قائم على العدل والاستقرار، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة إعلان لمبادئ راسخة تستحق الإشادة القوية.

وأوضح أن قول الرئيس السيسي بأن "اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية" يؤكد أن القيادة المصرية تتعامل مع الأزمة من منظور أخلاقي وإنساني رفيع، وهذا التصريح يرفع مستوى النقاش من مجرد وقف إطلاق نار إلى إنهاء حقبة من المعاناة التاريخية، وهذا هو جوهر الدور القيادي الذي تتحمله مصر، كما أن وصف القمة بأنها "لحظة تاريخية فارقة" يُلقي بالمسؤولية على جميع القادة لاغتنام هذه الفرصة النادرة لتغيير مسار التاريخ.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن السلام سيظل خيار مصر الاستراتيجي هو شهادة قوية على حكمة وثبات القرار المصري، موضحًا أنه في عالم متقلب تُثبت مصر أنها مرتكز الاستقرار الذي لا ينجرف وراء التوترات، بل يعمل بعمق على ترسيخ دعائم السلام المستدام، وهذا الثبات هو ما أكسب مصر ثقة المجتمع الدولي لتكون دائماً مُضيفة وراعية لحوارات السلام الجوهرية.

ولفت إلى أن إعلان الرئيس السيسي أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره يُمثل إعادة تأكيد لا لبس فيها للحقوق الأساسية والشرعية الدولية، وهذه الجملة هي العمود الفقري لأي حل عادل، وتؤكد أن رؤية مصر للسلام ليست سلامًا هشًا؛ بل سلامًا عادلًا يضمن كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما لا يمكن أن تصنعه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب.

ونوه بأن دعوة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى قادة العالم الداعين إلى السلام لفتة ذكية ومؤثرة وتضع ثقل القوة الأمريكية في خدمة السلام وتستثمر نفوذها بشكل إيجابي، وتتوج هذه اللفتة بإهداء قلادة النيل للرئيس ترامب تقديرًا لدوره المحوري، وهو تكريم رفيع المستوى يُرسخ أهمية التعاون بين مصر والولايات المتحدة لتحقيق السلام ويمنح زخمًا هائلًا للاتفاق المبرم.

وأكد أن رسالة الرئيس السيسي المباشرة للشعب الإسرائيلي "مدوا أيديكم بالسلام العادل في هذه اللحظة التاريخية" هي قمة الشجاعة الدبلوماسية، موضحًا أنها مناشدة تتجاوز الحكومات لتصل إلى الشعوب، وتؤكد أن الأمن والاستقرار المتبادلين لا يمكن تحقيقهما إلا عبر جسور السلام العادل، وأن هذه هي الفرصة الذهبية للوصول إلى شرق أوسط تنعم فيه جميع الشعوب بالسلام.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي وإدارة مصر لقمة السلام هي نموذج للقيادة الرشيدة التي تحول التحدي إلى فرصة تاريخية، وتُثبت أن مصر هي رمانة الميزان التي لا يمكن تجاوزها في أي معادلة للسلام والأمن الإقليميين، مشيرًا إلى أنها لحظة فخر للدبلوماسية المصرية.

الإصلاح والنهضة عبد الفتاح السيسي قمة السلام شرم الشيخ

