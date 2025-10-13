برلمانية: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر كصانعة للسلام في الشرق الأوسط

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بالدور المصري الريادي والجهود الدبلوماسية المخلصة التي قادت القمة المصرية – الأمريكية للسلام التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ.

وقالت " طلعت" في تصريح لموقع "صدى البلد" إن قمة شرم الشيخ تعد تجسيداً حقيقياً للإرادة الدولية الجادة نحو وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والذى طال انتظاره للعدالة والسلام.

وأشارت إلى أن عقد هذه القمة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أمريكية رفيعة المستوى، يؤكد مرة أخرى المكانة المحورية لمصر كقلب النبض للاستقرار الإقليمي وصانعة السلام في المنطقة."

وأضافت: “الحضور الدولي الكبير والرفيع المستوى الذي شهدته شرم الشيخ يُرسل رسالة واضحة مفادها أن القضية الفلسطينية هي قضية الحق والعدالة الأولى في ضمير العالم، وأن هناك إجماعاً متزايداً على ضرورة إنهاء الصراع وفتح صفحة جديدة لشعوب المنطقة قائمة على التعايش والأمن.”

وأكدت طلعت أن “ما تمخضت عنه القمة من تفاهمات والتزامات بوقف إطلاق النار الدائم وتعزيز المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية إعادة الإعمار، يمثل إطاراً عملياً واعداً يجب البناء عليه، وإنه اللبنة الأساسية التي يمكن أن تنقلنا من دائرة الصراع إلى آفاق المصالحة والسلام الشامل.”

وطالبت عضو النواب بدعوة كافة الأطراف المعنية إلى “مسئولية تاريخية للبناء على هذا الزخم الإيجابي والوحدة الدولية غير المسبوقة التي أظهرتها القمة، والعمل الجاد والدؤوب لتحويل هذه التعهدات إلى واقع ملموس ينهي المعاناة، ويحقق حلم الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً ومستقراً.”