قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة
ترامب: لولا الرئيس السيسي ما كنا سنحقق السلام في الشرق الأوسط
رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام من خلال “قمة شرم الشيخ”
رئيس وزراء باكستان: أرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد إيقافه 8 حروب
برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد المكانة المحورية لمصر كصانع رئيسي للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر كصانعة للسلام في الشرق الأوسط

قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة
قمة شرم الشيخ لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة
أميرة خلف

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بالدور المصري الريادي والجهود الدبلوماسية المخلصة التي قادت القمة المصرية – الأمريكية للسلام التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ.
 وقالت " طلعت" في تصريح لموقع "صدى البلد" إن قمة شرم الشيخ تعد تجسيداً حقيقياً للإرادة الدولية الجادة نحو وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والذى طال انتظاره للعدالة والسلام.

وأشارت إلى أن عقد هذه القمة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة أمريكية رفيعة المستوى، يؤكد مرة أخرى المكانة المحورية لمصر كقلب النبض للاستقرار الإقليمي وصانعة السلام في المنطقة."

وأضافت: “الحضور الدولي الكبير والرفيع المستوى الذي شهدته شرم الشيخ يُرسل رسالة واضحة مفادها أن القضية الفلسطينية هي قضية الحق والعدالة الأولى في ضمير العالم، وأن هناك إجماعاً متزايداً على ضرورة إنهاء الصراع وفتح صفحة جديدة لشعوب المنطقة قائمة على التعايش والأمن.”

وأكدت طلعت أن “ما تمخضت عنه القمة من تفاهمات والتزامات بوقف إطلاق النار الدائم وتعزيز المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية إعادة الإعمار، يمثل إطاراً عملياً واعداً يجب البناء عليه، وإنه اللبنة الأساسية التي يمكن أن تنقلنا من دائرة الصراع إلى آفاق المصالحة والسلام الشامل.”

وطالبت عضو النواب بدعوة كافة الأطراف المعنية إلى “مسئولية تاريخية للبناء على هذا الزخم الإيجابي والوحدة الدولية غير المسبوقة التي أظهرتها القمة، والعمل الجاد والدؤوب لتحويل هذه التعهدات إلى واقع ملموس ينهي المعاناة، ويحقق حلم الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً ومستقراً.”

سحر طلعت مصطفى مجلس النواب شرم الشيخ غزة ترامب فلسطين وقف إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

الفنانة لقاء سويدان

تحيا مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.. لقاء سويدان تعلق على قمة شرم الشيخ

سامح سند و احمد حاتم

بعد إثارة الجدل بفيديوهاته.. سامح سند يكشف علاقته بفيلم بقصر الباشا وأحمد حاتم

غدا .. المركز الروسي بالإسكندرية يحتفي بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين الشعوب

غدا.. المركز الروسي بالإسكندرية يحتفي بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين الشعوب

بالصور

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد