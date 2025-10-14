قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق جائزة التميز الإداري بجامعة عين شمس للعام 2025 جائزة مخصصة للإداريين بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب الترشح لجائزة التميز الإداري لعام 2025، والتي تُطرح للمرة الأولى بالجامعة، في إطار حرصها على تحفيز العاملين الإداريين وتشجيع الممارسات الإدارية المتميزة داخل مختلف الكليات والإدارات والقطاعات الجامعية.

تهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، ودعم روح الابتكار والتطوير الإداري بما يحقق كفاءة الأداء ويواكب متطلبات التحول الرقمي والتطور المؤسسي.

🔹  شروط التقدم للجائزة
• أن  يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة وعلى رأس العمل وقت التقدم.
• أن تكون مدة خدمته بجامعة عين شمس لا تقل عن عشر سنوات.
• أن يكون السجل الوظيفي خاليًا من أي جزاءات أو عقوبات تأديبية.
• أن يكون تقييم الأداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة ممتازًا.
• أن يكون المتقدم لديه سجل متميز في تحقيق الأهداف الوظيفية وتطوير أداء الفريق.
• أن يكون المتقدم لديه قدرات قيادية وفكر ابتكاري يسهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها.
يُشترط للحصول على الجائزة اجتياز نسبة 70% من معايير التقييم.

🔹 🔹 عدد الجوائز المطروحة
تُمنح سبع جوائز سنويًا، منها:
• أربع جوائز للعاملين بالكليات.
• ثلاث جوائز للعاملين بإدارات ومراكز وقطاعات الجامعة.

مكافأة الجائزة:
القيمة المادية للجائزة 10,000 جنيه مصري + شهادة تقدير من جامعة عين شمس

مواعيد الترشح
• فتح باب الترشح: خلال شهر أكتوبر 2025.
• آخر موعد لتسليم الملفات المستوفاة والمعتمدة: الخميس 18 ديسمبر 2025.
• الإغلاق النهائي للترشح: الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

يتم تسليم ملف الترشح ورقيًا، مرفقًا بعدد (2) نسخة إلكترونية من نفس الملف محفوظتين على عدد (2) فلاش ميموري.

للتعرف على جميع تفاصيل الجائزة يتم الدخول على الدليل الإرشادي لجائزة التميز الإداري بجامعة عين شمس  أو مسح الباركود
https://www.asu.edu.eg/ar/1252/page/

يتم التسليم للملفات بمقر الإدارة العامة للبحوث العلمية -بمبنى الإدارة -خلف قصر الزعفران

وتدعو إدارة جامعة عين شمس جميع العاملين الإداريين الذين تتوافر فيهم شروط التقدم إلى جائزة التميز الإداري لعام 2025 إلى المشاركة الفاعلة والمساهمة في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي داخل الجامعة.

لتقديم الدعم الفني والرد على جميع الاستفسارات بشأن الجائزة، يتم التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]

جامعة عين شمس فتح باب الترشح لجائزة التميز الإداري جائزة التميز الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

عمرو الجزار

عمرو الجزار: كنت قريبًا من الأهلي والصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة

زيزو

أحمد أبو مسلم: زيزو صفقة جماهيرية خارج مقارنات الرواتب

عمرو الجزار

عمرو الجزار: التأهل للمونديال شعور لا يوصف وصلاح قدوة

بالصور

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد