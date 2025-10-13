والدة تشيزني تكشف كواليس عودته من الاعتزال وانضمامه إلى برشلونة

كشفت أليشا تشيزني، والدة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، عن تفاصيل دورها في عودة نجلها إلى الملاعب من بوابة برشلونة، بعد أن كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في صيف 2024، عقب انتهاء مسيرته مع يوفنتوس.

وجاءت عودة تشيزني بعد إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ما دفع برشلونة للبحث عن بديل مجاني يمكن تسجيله خارج فترة الانتقالات.

وبعد مفاوضات قصيرة، تمكن النادي الكتالوني من إقناع الحارس البولندي بالتراجع عن قرار الاعتزال والانضمام للفريق.

وقالت والدة الحارس في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "فويتشيك شخص ناضج ويعرف تمامًا ما يريد، لم أتدخل في قراراته أبدًا، فهو يدرك احتياجاته جيدًا".

وأضافت: "أعلم أنه لولا عرض برشلونة لما عاد للعب، فمن الصعب أن ترفض نادٍ بهذا الحجم".

واختتمت قائلة: "كان جادًا في قراره بالاعتزال، لكن الأمور سارت بشكل مختلف، وهو الآن سعيد وراضٍ، حقق ألقابًا جديدة، ونتمنى أن يواصل التألق ويقود برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

يُذكر أن تشيزني ساهم بشكل بارز في الموسم الماضي في تتويج برشلونة بثلاثية محلية (الدوري، الكأس، والسوبر الإسباني)، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.