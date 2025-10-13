قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والدة تشيزني تكشف كواليس عودته من الاعتزال وانضمامه إلى برشلونة

تشيزني
تشيزني
إسراء أشرف

كشفت أليشا تشيزني، والدة الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، عن تفاصيل دورها في عودة نجلها إلى الملاعب من بوابة برشلونة، بعد أن كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في صيف 2024، عقب انتهاء مسيرته مع يوفنتوس.

وجاءت عودة تشيزني بعد إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، ما دفع برشلونة للبحث عن بديل مجاني يمكن تسجيله خارج فترة الانتقالات.

وبعد مفاوضات قصيرة، تمكن النادي الكتالوني من إقناع الحارس البولندي بالتراجع عن قرار الاعتزال والانضمام للفريق.

وقالت والدة الحارس في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "فويتشيك شخص ناضج ويعرف تمامًا ما يريد، لم أتدخل في قراراته أبدًا، فهو يدرك احتياجاته جيدًا".

وأضافت: "أعلم أنه لولا عرض برشلونة لما عاد للعب، فمن الصعب أن ترفض نادٍ بهذا الحجم".

واختتمت قائلة: "كان جادًا في قراره بالاعتزال، لكن الأمور سارت بشكل مختلف، وهو الآن سعيد وراضٍ، حقق ألقابًا جديدة، ونتمنى أن يواصل التألق ويقود برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

يُذكر أن تشيزني ساهم بشكل بارز في الموسم الماضي في تتويج برشلونة بثلاثية محلية (الدوري، الكأس، والسوبر الإسباني)، إضافة إلى بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أليشا تشيزني تشيزني حارس برشلونة برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

عزاء - صورة ارشيفية

موقع صدى البلد ينعى والدة الزميلة ولاء محمود

الرئيسان السيسي وترامب

نقابة البترول: أنظار العالم أجمع تابعت الإنجاز التاريخي بمدينة السلام

رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام وتوقيع اتفاق غزة

رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام وتوقيع اتفاق غزة

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

المزيد