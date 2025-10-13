الديهي: دور مصر في المنطقة عظيم ويرأسها قائد عظيم

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "اليوم كامب ديفيد النسخة الجديدة، وشوفنا الرئيس ترامب أشاد بالرئيس السيسي بشكل غير معهود عنه".



وأضاف "هذا الإطراء عندما قال إنه صادق وواضح وحاسم ولولا الرئيس السيسي لما وصلنا إلى هذا الاتفاق، وأشار إلى أن مصر لها دور عظيم ويرأسها قائد عظيم".



وتابع "أهنئ الرئيس السيسي الذي دائما ما يقول علينا أن نسعى، ونهنئ أنفسنا ويد الله كانت معنا، ما جرى اليوم غير مسار التاريخ وأخرس الكثير من أهل الشر والأشرار منذ استقبال قادة العالم كله".