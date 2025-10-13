خالد الغندور: محمد يوسف غاضب من تجاهله في مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حالة من الغضب تسيطر على محمد يوسف، المدير الرياضي بالقلعة الحنراء، بعد تجاهله خلال مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد الدنماركي ييس توروب، الذي عقد يوم الجمعة الماضية بمقر النادي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن محمد يوسف شعر بالاستياء بسبب عدم تقديمه للمدرب واختيار وليد صلاح الدين بدلا منه، وهو ما اعتبره مؤشرًا لعدم رغبة الإدارة في استمراره خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن يوسف لم يعترض على قرار تقليص صلاحياته مؤخرًا، أو إسناد بعض المهام لوليد صلاح الدين، مؤكدًا أنه كان متفهمًا لرغبة الإدارة في منح دور أكبر لمدير الكرة، إلا أن تجاهله في المؤتمر ترك لديه انطباعًا سلبيًا حول موقف النادي منه.