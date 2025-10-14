قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات بين حماس و مجموعات خارجة عن القانون في غزة
فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 14-10-2025
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

درع مناعي قوي.. فوائد العسل الطبيعي لصحتك

العسل
العسل
ريهام قدري

أكدت الأبحاث الطبية الحديثة أن العسل الطبيعي يحتوي على أكثر من ٢٠٠ مركب غذائي فعّال يساهم في دعم جهاز المناعة ومقاومة البكتيريا والفيروسات. 

وأظهرت الدراسات أن تناول ملعقة صغيرة من العسل صباحاً على الريق يساعد في تنشيط الدورة الدموية ويمنح الجسم طاقة طبيعية تدوم طوال اليوم.

وأشار الخبراء إلى أن العسل مفيد في حالات التهابات الحلق والسعال، إذ يعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا، ويساعد على تهدئة الأغشية المخاطية.

ويمكن خلطه بالماء الدافئ أو الليمون لتعزيز فوائده الصحية.

ويُنصح باختيار العسل الخام غير المعالج حرارياً لأنه يحتوي على الإنزيمات والفيتامينات التي تفقد قيمتها عند التسخين.

وتوصي الدراسات بتجنّب إعطاء العسل للأطفال دون سن عام واحد، لأن أجهزتهم المناعية لا تكون مكتملة بعد.

