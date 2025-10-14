درع مناعي قوي.. فوائد العسل الطبيعي لصحتك

أكدت الأبحاث الطبية الحديثة أن العسل الطبيعي يحتوي على أكثر من ٢٠٠ مركب غذائي فعّال يساهم في دعم جهاز المناعة ومقاومة البكتيريا والفيروسات.

وأظهرت الدراسات أن تناول ملعقة صغيرة من العسل صباحاً على الريق يساعد في تنشيط الدورة الدموية ويمنح الجسم طاقة طبيعية تدوم طوال اليوم.

وأشار الخبراء إلى أن العسل مفيد في حالات التهابات الحلق والسعال، إذ يعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا، ويساعد على تهدئة الأغشية المخاطية.

ويمكن خلطه بالماء الدافئ أو الليمون لتعزيز فوائده الصحية.

ويُنصح باختيار العسل الخام غير المعالج حرارياً لأنه يحتوي على الإنزيمات والفيتامينات التي تفقد قيمتها عند التسخين.

وتوصي الدراسات بتجنّب إعطاء العسل للأطفال دون سن عام واحد، لأن أجهزتهم المناعية لا تكون مكتملة بعد.