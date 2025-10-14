قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب
منح بعض العاملين بوزارة الري صفة مأموري الضبط القضائي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
السفير معتز أحمدين: إسرائيل أول من ابتكر فكرة الميليشيات لزعزعة استقرار الدول
ترامب: أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا في الحكمة والاتزان في إدارة الأزمات
غدًا.. غلق باب الترشح لانتخابات النواب وإعلان أسماء المرشحين على الفردي والقائمة
بعد غزة.. ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
مع قرب كأس العالم 2026.. تعرف على أفضل 10 مدربين يقودون منتخباتهم
مفتي الجمهورية لطلاب الجامعات: الأمة تواجه حربا فكرية تستهدف القضاء على الهوية الدينية والوطنية
500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة
السلطة الفلسطينية تعلن نشر أكثر من 100 عنصر لبدء عمل معبر رفح البري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تواصل فعاليات حملة «الوقاية من المخدرات» لرفع وعي الطلاب

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

تواصلت فعاليات البرنامج التوعوي للحملة القومية للوقاية من تعاطي المخدرات، التي تنفذها الفرق التنفيذية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي بين طلاب الجامعات وتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية الشباب من مخاطر الإدمان، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام  الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

وشهدت المدينة الجامعية للطالبات ، فعاليات توعوية متنوعة تضمنت لقاءات مفتوحة ونقاشات بنّاءة مع الطالبات حول مخاطر تعاطي المخدرات وطرق الوقاية منها، بمشاركة واسعة من الطالبات اللاتي تفاعلن مع المحاضرات والنقاشات الهادفة.

وركّز اللقاء على رفع مستوى الوعي بخطورة الإدمان والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023 الذي يقدم العلاج المجاني بسرية تامة، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات وتوضيح أضرار التدخين وسوء استخدام الأدوية، مع التأكيد على أهمية تبني أسلوب حياة صحي ومتوازن.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الشباب وصون مستقبلهم، مشيرين إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات في دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف بناء وعي طلابي مستنير.

يأتي تنفيذ البرنامج برعاية رئاسة مجلس الوزراء،و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الصندوق، وبإشراف الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق.

وجاء تنفيذ الفعاليات بواسطة فريق العمل بالصندوق المدربة دعاء رضوان والمدربة آية أحمد، وبمشاركة الدكتورة فاطمة، وتحت إشراف الأستاذة سناء عاطف المشرف العام على المحافظة، الذين قدموا نموذجًا متميزًا في التفاعل والتوعية الإيجابية لطلاب وطالبات الجامعة.

الإسماعيلية جامعة القناة جامعة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

ترشيحاتنا

هاتف ريدمي

هاتف Redmi Turbo 5 الجديد ببطارية 7000 مللي أمبير وشحن سريع 100 وات

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات الألعاب في 2025 .. وأحدث هاتف ذكي

جهاز لوحي

بمواصفات جذابة وسعر تنافسي.. فيفو تطلق أول جهاز لوحي جديد.. إليك أهم مواصفاته

بالصور

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية
أسباب الجلطات والنوبات القلبية

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد