جامعة قناة السويس تواصل فعاليات حملة «الوقاية من المخدرات» لرفع وعي الطلاب

تواصلت فعاليات البرنامج التوعوي للحملة القومية للوقاية من تعاطي المخدرات، التي تنفذها الفرق التنفيذية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، في إطار جهود الدولة لنشر الوعي بين طلاب الجامعات وتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية الشباب من مخاطر الإدمان، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

وشهدت المدينة الجامعية للطالبات ، فعاليات توعوية متنوعة تضمنت لقاءات مفتوحة ونقاشات بنّاءة مع الطالبات حول مخاطر تعاطي المخدرات وطرق الوقاية منها، بمشاركة واسعة من الطالبات اللاتي تفاعلن مع المحاضرات والنقاشات الهادفة.

وركّز اللقاء على رفع مستوى الوعي بخطورة الإدمان والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023 الذي يقدم العلاج المجاني بسرية تامة، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات وتوضيح أضرار التدخين وسوء استخدام الأدوية، مع التأكيد على أهمية تبني أسلوب حياة صحي ومتوازن.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الشباب وصون مستقبلهم، مشيرين إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات في دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف بناء وعي طلابي مستنير.

يأتي تنفيذ البرنامج برعاية رئاسة مجلس الوزراء،و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الصندوق، وبإشراف الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق.

وجاء تنفيذ الفعاليات بواسطة فريق العمل بالصندوق المدربة دعاء رضوان والمدربة آية أحمد، وبمشاركة الدكتورة فاطمة، وتحت إشراف الأستاذة سناء عاطف المشرف العام على المحافظة، الذين قدموا نموذجًا متميزًا في التفاعل والتوعية الإيجابية لطلاب وطالبات الجامعة.