«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

لتعزيز التعاون.. زيارة تدريبية لوفد من أعضاء النيابة العامة لمجلس أوروبا

في إطار تعزيز التعاون الدولي.. زيارة تدريبية لوفد من أعضاء النيابة العامة إلى مجلس أوروبا
محمد عبدالله

نظمت إدارة التفتيش القضائي زيارة دراسية ناجحة لوفد من أعضاء النيابة العامة يضم ثلاثة عشر عضوًا إلى مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ بجمهورية فرنسا.

وذلك خلال الفترة من السادس حتى التاسع من شهر أكتوبر الجاري، في إطار برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا، جاء ذلك في ضوء تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.


وخلال الزيارة، اطلع أعضاء الوفد على أبرز مجالات عمل مجلس أوروبا والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما في مجالات التعاون القضائي الدولي، بما في ذلك تسليم المجرمين، والمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلًا عن آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع في المنتجات الطبية.

 كما تعرفوا على أفضل الممارسات في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الأهمية في حماية البيانات الشخصية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.


وقد شملت الزيارة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تعرف أعضاء النيابة العامة على أبرز أحكامها في مجال تسليم المجرمين.
كما شارك أعضاء الوفد في برنامج إعداد المدربين على استخدام منصة (HELP) الإلكترونية للتعليم عن بُعد التابعة لمجلس أوروبا.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تطوير مهارات أعضائها وتعزيز قدراتهم في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما يسهم في دعم العدالة الجنائية الناجزة، ومنع إيجاد ملاذات آمنة للمجرمين.

إدارة التفتيش القضائي النيابة العامة زيارة تدريبية

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

سرطان الرئة

تغير شكل أصابعك علامة على مشكلة صحية خطيرة

بالصور

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

حملة إزالة

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد