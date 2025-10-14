لتعزيز التعاون.. زيارة تدريبية لوفد من أعضاء النيابة العامة لمجلس أوروبا

نظمت إدارة التفتيش القضائي زيارة دراسية ناجحة لوفد من أعضاء النيابة العامة يضم ثلاثة عشر عضوًا إلى مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورغ بجمهورية فرنسا.

وذلك خلال الفترة من السادس حتى التاسع من شهر أكتوبر الجاري، في إطار برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا، جاء ذلك في ضوء تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.



وخلال الزيارة، اطلع أعضاء الوفد على أبرز مجالات عمل مجلس أوروبا والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما في مجالات التعاون القضائي الدولي، بما في ذلك تسليم المجرمين، والمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، فضلًا عن آليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع في المنتجات الطبية.

كما تعرفوا على أفضل الممارسات في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الأهمية في حماية البيانات الشخصية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.



وقد شملت الزيارة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تعرف أعضاء النيابة العامة على أبرز أحكامها في مجال تسليم المجرمين.

كما شارك أعضاء الوفد في برنامج إعداد المدربين على استخدام منصة (HELP) الإلكترونية للتعليم عن بُعد التابعة لمجلس أوروبا.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تطوير مهارات أعضائها وتعزيز قدراتهم في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما يسهم في دعم العدالة الجنائية الناجزة، ومنع إيجاد ملاذات آمنة للمجرمين.