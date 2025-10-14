مصر تدعو إلى الحفاظ على البيئة وتدعم إعادة تدوير البلاستيك| فيديو

قال الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة، إن مصر لها دور تاريخي في ملف الحفاظ على البيئة، وتدعو دول العالم إلى ضرورة الحفاظ عليها قدر المستطاع.

التركيز على تقليل استخدام البلاستيك

وأشار خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" إلى أن شعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام هو التقليل من استخدام البلاستيك، لافتًا إلى أن البلاستيك من المخلفات التي تحتاج إلى أكثر من 500 عام حتى تتحلل، مما يؤثر سلبًا على البيئة.

تشجيع استخدام البلاستيك القابل للتحلل

وأضاف أنه يجب زيادة استخدام الأكياس والأوعية المصنوعة من البلاستيك القابل للتحلل، لما لها من تأثير أقل على البيئة.

دعم الدولة لمشروعات إعادة التدوير

وأكد د. شعلة أن الدولة تدعم كافة المشروعات التي تركز على إعادة تدوير البلاستيك، مشيرًا إلى أن القيمة المادية لإعادة التدوير بلغت 380 مليون دولار في 2024.

رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

وأشار إلى أن مصر تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 من خلال الإكثار من استخدام الأدوات الصديقة للبيئة.