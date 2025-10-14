قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
توك شو

مصر تدعو إلى الحفاظ على البيئة وتدعم إعادة تدوير البلاستيك| فيديو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة، إن مصر لها دور تاريخي في ملف الحفاظ على البيئة، وتدعو دول العالم إلى ضرورة الحفاظ عليها قدر المستطاع.

التركيز على تقليل استخدام البلاستيك
وأشار خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" إلى أن شعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام هو التقليل من استخدام البلاستيك، لافتًا إلى أن البلاستيك من المخلفات التي تحتاج إلى أكثر من 500 عام حتى تتحلل، مما يؤثر سلبًا على البيئة.

تشجيع استخدام البلاستيك القابل للتحلل
وأضاف أنه يجب زيادة استخدام الأكياس والأوعية المصنوعة من البلاستيك القابل للتحلل، لما لها من تأثير أقل على البيئة.

دعم الدولة لمشروعات إعادة التدوير
وأكد د. شعلة أن الدولة تدعم كافة المشروعات التي تركز على إعادة تدوير البلاستيك، مشيرًا إلى أن القيمة المادية لإعادة التدوير بلغت 380 مليون دولار في 2024.

رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
وأشار إلى أن مصر تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 من خلال الإكثار من استخدام الأدوات الصديقة للبيئة.

التغير المناخي التنمية المستدامة بحلول عام 2030 استخدام البلاستيك

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

سرطان الرئة

تغير شكل أصابعك علامة على مشكلة صحية خطيرة

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

حملة إزالة
حملة إزالة
حملة إزالة

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

