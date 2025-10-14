قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي أعاد لمصر ريادتها ودورها التاريخي

جمال الخضري
جمال الخضري

أكد جمال الخضري، القيادي في حزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بالحزب بمحافظة البحر الأحمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سجل صفحة جديدة في التاريخ الإنساني والسياسي بجهوده العظيمة في إنهاء حرب غزة واحتضان قمة شرم الشيخ للسلام، التي جاءت تتويجًا لمسيرة مصر الطويلة في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني.

وقال الخضري إن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت العامل الحاسم في وقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، وتأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد أن هذا النجاح لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة لسياسة مصرية ثابتة تقوم على السلام العادل وحماية الإنسان العربي من ويلات الصراعات.

وأضاف أن قمة شرم الشيخ للسلام أكدت للعالم أن مصر ما زالت قلب العروبة النابض وصاحبة الدور المحوري في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن القيادة المصرية استطاعت أن تجمع الفرقاء وتوحّد المواقف نحو رؤية واحدة تُنهي الصراع وتفتح آفاق الأمل للشعوب.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر مكانتها الدولية والإقليمية من خلال سياسة متوازنة تجمع بين القوة والحكمة، وتجعل من القاهرة مركز الثقل وصانعة القرار في قضايا المنطقة.

واختتم جمال الخضري تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يفخر بقيادته السياسية التي تحمل راية السلام وتدافع عن القيم الإنسانية، وأن حزب مستقبل وطن يقف خلف الرئيس السيسي بكل قوة في كل ما يقوم به من أجل نصرة الشعوب، وصون الأمن القومي العربي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.

