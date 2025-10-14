قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي أعاد لمصر ريادتها ودورها التاريخي

أكد جمال الخضري، القيادي في حزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بالحزب بمحافظة البحر الأحمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سجل صفحة جديدة في التاريخ الإنساني والسياسي بجهوده العظيمة في إنهاء حرب غزة واحتضان قمة شرم الشيخ للسلام، التي جاءت تتويجًا لمسيرة مصر الطويلة في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني.

وقال الخضري إن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت العامل الحاسم في وقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، وتأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد أن هذا النجاح لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة لسياسة مصرية ثابتة تقوم على السلام العادل وحماية الإنسان العربي من ويلات الصراعات.

وأضاف أن قمة شرم الشيخ للسلام أكدت للعالم أن مصر ما زالت قلب العروبة النابض وصاحبة الدور المحوري في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن القيادة المصرية استطاعت أن تجمع الفرقاء وتوحّد المواقف نحو رؤية واحدة تُنهي الصراع وتفتح آفاق الأمل للشعوب.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر مكانتها الدولية والإقليمية من خلال سياسة متوازنة تجمع بين القوة والحكمة، وتجعل من القاهرة مركز الثقل وصانعة القرار في قضايا المنطقة.

واختتم جمال الخضري تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يفخر بقيادته السياسية التي تحمل راية السلام وتدافع عن القيم الإنسانية، وأن حزب مستقبل وطن يقف خلف الرئيس السيسي بكل قوة في كل ما يقوم به من أجل نصرة الشعوب، وصون الأمن القومي العربي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.