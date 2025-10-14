تحالف أوروبي أمريكي مرتقب لمواجهة تحركات الصين في سوق المعادن النادرة

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في مجموعة السبع ردا على تشديد الرقابة الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة، حسبما قال وزراء التجارة ومسؤولون من الاتحاد اليوم /الثلاثاء/.



وبحسب منصة إنفستينج .. وسعت الصين، أكبر منتج للأرض النادرة في العالم، الضوابط بشكل كبير الأسبوع الماضي، مضيفة عناصر جديدة وتكنولوجيا تكرير وتدقيقًا إضافيًا لمستخدمي أشباه الموصلات قبل المحادثات المخطط لها بين الرئيسين الامريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.



ووصف مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الإجراءات بأنها غير مبررة.



وقال إن وزراء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في الدنمارك لمناقشة قضايا التجارة وصفوها بأنها "مصدر قلق بالغ".



وتسببت الضوابط الصينية السابقة التي أعلنت في أبريل الماضي في نقص في أنحاء العالم مثل شركات صناعة السيارات قبل أن تخفف سلسلة من الصفقات مع أوروبا والولايات المتحدة أزمة الإمدادات.



وقال سيفكوفيتش إن وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون على الأرجح الخيارات يوم الأربعاء، وأضاف أنه ناقش القضية مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.



وقال " تبادلنا الأفكار بالأمس بأنه سيكون من المستحسن بعد هذه المناقشة الأولى إجراء مكالمة فيديو لمجموعة السبع قريبًا جدًا" .. وأوضح سيفكوفيتش إنه من المرجح أيضا أن يتحدث إلى نظيره الصيني في أوائل الأسبوع المقبل.



وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى رد موحد و"صارم" واستعراض عضلاته باعتبارها "أكبر كتلة تجارية في العالم"، وأضاف "علينا أيضًا أن نكون واقعيين.. هذا في الواقع مجال اهتمام مشترك مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، إذا بقينا معا، فيمكننا الضغط بشكل أفضل على الصين للتصرف بطريقة عادلة".

