رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
تحالف أوروبي أمريكي مرتقب لمواجهة تحركات الصين في سوق المعادن النادرة

 يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين في مجموعة السبع ردا على تشديد الرقابة الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة، حسبما قال وزراء التجارة ومسؤولون من الاتحاد اليوم /الثلاثاء/.


وبحسب منصة إنفستينج .. وسعت الصين، أكبر منتج للأرض النادرة في العالم، الضوابط بشكل كبير الأسبوع الماضي، مضيفة عناصر جديدة وتكنولوجيا تكرير وتدقيقًا إضافيًا لمستخدمي أشباه الموصلات قبل المحادثات المخطط لها بين الرئيسين الامريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.


ووصف مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الإجراءات بأنها غير مبررة.


وقال إن وزراء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في الدنمارك لمناقشة قضايا التجارة وصفوها بأنها "مصدر قلق بالغ".


وتسببت الضوابط الصينية السابقة التي أعلنت في أبريل الماضي في نقص في أنحاء العالم مثل شركات صناعة السيارات قبل أن تخفف سلسلة من الصفقات مع أوروبا والولايات المتحدة أزمة الإمدادات.


وقال سيفكوفيتش إن وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون على الأرجح الخيارات يوم الأربعاء، وأضاف أنه ناقش القضية مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.


وقال " تبادلنا الأفكار بالأمس بأنه سيكون من المستحسن بعد هذه المناقشة الأولى إجراء مكالمة فيديو لمجموعة السبع قريبًا جدًا" .. وأوضح سيفكوفيتش إنه من المرجح أيضا أن يتحدث إلى نظيره الصيني في أوائل الأسبوع المقبل.


وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى رد موحد و"صارم" واستعراض عضلاته باعتبارها "أكبر كتلة تجارية في العالم"، وأضاف "علينا أيضًا أن نكون واقعيين.. هذا في الواقع مجال اهتمام مشترك مع أصدقائنا في الولايات المتحدة، إذا بقينا معا، فيمكننا الضغط بشكل أفضل على الصين للتصرف بطريقة عادلة".
 

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة تشديد الرقابة الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة وزراء التجارة الصين أكبر منتج للأرض النادرة في العالم

