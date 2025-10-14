قبل غلق الباب.. هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة لعضوية مجلس النواب؟

اكد قانون مجلس النواب على أنه لا يجوز للمترشح أن يخوض الانتخابات في أكثر من دائرة واحدة بالنظام الفردي، أو أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية ومقعد فردي.

وفي حال جمع بين أكثر من ترشح، يعتد القانون بآخر ترشح مقيد رسميا في سجلات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونصت المادة 12 على عدم جواز الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية.

ونصت المادة ذاتها:" إن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.

وتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم الأربعاء 8 أكتوبر وتستمر إلى ظهر يوم 15 من الشهر نفسه الموافق الأربعاء، على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين في شهر نوفمبر المقبل.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في محافظات: الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج ، قنا ، الأقصر أسوان ، البحر الأحمر الإسكندرية ، البحيرة ، مطروح

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في محافظات: القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء