ربما كان الحكم نائمًا | رد فعل قاسي من مدرب فرنسا بعد تعادل آيسلندا



أعرب ديدييه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا عن غضبه الشديد بعد تعادل فريقه مع آيسلندا (2-2) في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي نهائيات كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.





أكد ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا أن التحكيم كان سببًا رئيسيًا في ضياع الفوز لـ الديوك الزرقاء رغم الأداء الجيد للاعبيه في غياب كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني المصاب.





قال ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا فى تصريحات صحفية: المنتخب الفرنسي سيطر على أغلب فترات اللقاء وسجل عبر جون فيليب ماتيتا وكريستوفر نكونكو لكن أخطاء الدفاع سمحت للمنتخب الآيسلندي بتسجيل هدفين من فرصتين فقط.





استطرد مدرب منتخب فرنسا قائلاً: “شاهدت اللقطة مجددًا كان هناك خطأ واضح على مانو كوني قبل الهدف الأول لكن حكم لقاء آيسلندا لم يحتسب شيئًا ربما كان نائمًا!





واعترف المدرب الفرنسي بأن فريقه ارتكب بدوره هفوات دفاعية مكلفة خاصة في الهدف الثاني مضيفًا: نرتكب الأخطاء نفسها كما حدث أمام أوكرانيا ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل إن أردنا الفوز.





أردف مدرب منتخب فرنسا: أؤكد أن منتخب الديوك الزرقاء يمر بمرحلة تجديد وأن بعض اللاعبين الجدد قدموا مستويات مشجعة رغم نقص الانسجام مضيفًا: التعادل ليس كارثة لكنه درس مهم والشهر المقبل سيكون حاسما.





واختتم ديديه ديشامب حديثه قائلا: فرنسا تمتلك الجودة لكنها تحتاج إلى انضباط أكبر وعدالة تحكيمية أفضل لتحقيق حلم المونديال.

واقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، من العودة للمشاركة مع فريقه بعد تحسن حالته الصحية وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في الكاحل أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ووفقًا لموقع ذا أتلتيك، فإن مبابي حصل على عدة أيام راحة وخضع لفحوصات طبية دقيقة أكدت تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يشارك في مواجهة ريال مدريد المقبلة ضد خيتافي، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكانت الشكوك قد أحاطت بموقف مبابي بعد تجدد إصابته خلال مباراة فرنسا الأخيرة، إلا أن النتائج الطبية جاءت مطمئنة لتؤكد جاهزيته للعودة تدريجيًا إلى التدريبات والمباريات.