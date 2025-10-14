قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ربما كان الحكم نائمًا | رد فعل قاسي من مدرب فرنسا بعد تعادل آيسلندا

ديديه تشامب
ديديه تشامب


أعرب ديدييه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا عن غضبه الشديد بعد تعادل فريقه مع آيسلندا (2-2) في تصفيات أوروبا المؤهلة إلي نهائيات كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.
 


أكد ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا أن التحكيم كان سببًا رئيسيًا في ضياع الفوز لـ الديوك الزرقاء رغم الأداء الجيد للاعبيه في غياب كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني المصاب.
 


قال ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا فى تصريحات صحفية: المنتخب الفرنسي سيطر على أغلب فترات اللقاء وسجل عبر جون فيليب ماتيتا وكريستوفر نكونكو لكن أخطاء الدفاع سمحت للمنتخب الآيسلندي بتسجيل هدفين من فرصتين فقط.
 


استطرد مدرب منتخب فرنسا قائلاً: “شاهدت اللقطة مجددًا كان هناك خطأ واضح على مانو كوني قبل الهدف الأول لكن حكم لقاء آيسلندا لم يحتسب شيئًا ربما كان نائمًا!
 


واعترف المدرب الفرنسي بأن فريقه ارتكب بدوره هفوات دفاعية مكلفة خاصة في الهدف الثاني مضيفًا: نرتكب الأخطاء نفسها كما حدث أمام أوكرانيا ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل إن أردنا الفوز.
 


أردف مدرب منتخب فرنسا: أؤكد أن منتخب الديوك الزرقاء يمر بمرحلة تجديد وأن بعض اللاعبين الجدد قدموا مستويات مشجعة رغم نقص الانسجام مضيفًا: التعادل ليس كارثة لكنه درس مهم والشهر المقبل سيكون حاسما.
 


واختتم ديديه ديشامب حديثه قائلا: فرنسا تمتلك الجودة لكنها تحتاج إلى انضباط أكبر وعدالة تحكيمية أفضل لتحقيق حلم المونديال.

واقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، من العودة للمشاركة مع فريقه بعد تحسن حالته الصحية وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في الكاحل أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ووفقًا لموقع ذا أتلتيك، فإن مبابي حصل على عدة أيام راحة وخضع لفحوصات طبية دقيقة أكدت تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يشارك في مواجهة ريال مدريد المقبلة ضد خيتافي، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكانت الشكوك قد أحاطت بموقف مبابي بعد تجدد إصابته خلال مباراة فرنسا الأخيرة، إلا أن النتائج الطبية جاءت مطمئنة لتؤكد جاهزيته للعودة تدريجيًا إلى التدريبات والمباريات.

