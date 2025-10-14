عقب الصعود لكأس العالم.. محمد صلاح يستمتع بالأجازة في مصر

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر و نادي ليفربول جمهوره صورا من عطلته الصيفية في مصر، بعد التأهل لكأس العالم 2026.

و ظهر محمد صلاح مستمتعا بالاجواء الصيفية من الجونة ،مما حازت الصور علي اعجاب متابعيه.

واحتل النجم المصري محمد صلاح مكانة بارزة بين أفضل 50 لاعبًا في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وفقًا لتصنيف أعدته شبكة "lentedesportiva" العالمية.

وتحدث التقرير عن تألق صلاح اللافت مع نادي ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى تتويجه مرتين بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق.

وأكد التقرير أن سرعة صلاح وقدرته على تسجيل الأهداف وثبات مستواه جعلته أحد أهم العناصر التي أعادت القوة لهجوم "الريدز".

وجاء محمد صلاح في المرتبة 46 متفوقًا على نجوم كبار مثل الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والبلجيكي كيفين دي بروين، مدافع أتلتيكو مدريد السابق دييجو جودين، والنجم الإسباني المعتزل ديفيد فيا.

