نائب محافظ دمياط تشارك في مجلس "ذكاء اصطناعي حورس"

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

شاركت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، في الجلسة رقم (2) لمجلس كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة حورس، وذلك بحضور الدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس الجامعة، والدكتور حسام الدين مصطفى، عميد الكلية، والمهندس إبراهيم حسانين، نقيب المهندسين بالدقهلية.

استهلت الجلسة باستعراض تقرير مفصل عن مشاركة دكتوره من الكلية في مؤتمر دول "البريكس 2025" بجمهورية الصين ممثلا عن مصر، وتسليط الضوء على مجهودات الصين ومصر عرض إنجازات في مجالات النمو والتنمية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً أو رفاهية، بل أصبح "ضرورة حتمية في العالم"، مشددا على أهمية التكامل بين الإنسان والآلة كضرورة ملحة في العصر الحالي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير عن أعمال فريق كلية الذكاء الاصطناعي خلال الشهر الماضي، وأوضح عميد الكلية أن الكلية تعمل حالياً على تعيين معيدين جدد لتلبية حاجة الجامعة المتزايدة.

وفي إطار التوعية بأهمية التخصص، أعلنت الجامعة عن خطتها لفتح باب الزيارات لطلاب المدارس، وتنظيم محاضرات توضيحية للطلاب حول الذكاء الاصطناعي، والمناهج الدراسية، ومجالات العمل المتاحة للخريجين.

وفي توجيه هام منها، وجهت نائب المحافظ بضرورة تنظيم "ملتقى توظيف هندسي" يستهدف المهندسين وخريجي كليات الهندسة ، حيث تقدم فيه الجامعة وكافة الشركات الهندسية طلبات التوظيف الخاصة بها.

كما وجهت المهندسة شيماء الصديق بعمل دورات تدريبية وورش عمل تستهدف خريجين وموظفين كمشاركة  لدور الكلية في خدمة المجتمع، بهدف صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي ختام مشاركتها، طالبت نائب المحافظ الجامعة بترشيح أحد الكوادر المختصة لتطوير "التطبيق (الأبلكيشن) الخاص بالبيئة بالديوان العام" للمحافظة، وكذلك بحث ملف المحارق الخاصة بالنفايات الطبية التابعة للمستشفيات.

