عضو لجنة نقابة المهندسين لإعمار غزة يكشف تفاصيل الخطة كاملة.. تعرف عليها

أكد الدكتور مصطفي أبو زيد، عضو اللجنة الإستشارية بنقابة المهندسين لإعادة إعمار غزة، أن خطة الإعمار كانت مبنية على الخطة المصرية التي أقترحتها لإعمار غزة، والتي كانت خلال القمة العربية بمارس الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن القمة العربية نفسها تبنت الخطة المصرية، والتي تعتمد ركيزتها على الإستغاثة الطارئة والتنمية الإقتصادية طويلة المدة.

وتابع: “الخطة كانت منذ مارس ولكنها ستزيد لأن التدمير كان شديد بالفترة الماضية وزاد من المنشأت التي دمرت”.