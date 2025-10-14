قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
محافظات

لدورها الثقافى.. مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة "مكتبة العام المتنقلة 2025"

تكريم مكتبة مصر العامة بقنا
تكريم مكتبة مصر العامة بقنا
يوسف رجب

حققت مكتبة مصر العامة بقنا، إنجازا متميزا يضاف إلى سجل إنجازات المحافظة الثقافية، بحصولها على جائزة "مكتبة العام المتنقلة 2025"، تقديرا لجهودها في توصيل الخدمات الثقافية والمعرفية إلى قرى ومراكز ونجوع محافظة قنا، وإسهامها الفاعل فى نشر ثقافة القراءة وتعزيز الوعي المجتمعي في المناطق النائية.

جاء هذا التتويج خلال مشاركة مكتبة قنا في فعاليات اللقاء الدوري الثاني عشر لمديري مكتبات مصر العامة، الذي استضافته مكتبة مصر العامة بمحافظة أسوان خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر  الجارى، تحت شعار "مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة"، بمشاركة نخبة من القيادات الثقافية والتنفيذية على مستوى الجمهورية.


 

شهد اللقاء حضور كل من اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظ أسوان، والسفير عبدالرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطائفي، مدير مكتبات مصر العامة، والأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، إلى جانب عدد من مديري المكتبات العامة ومسؤولي العمل الثقافي.

وخلال الفعاليات، تم استعراض أبرز المبادرات والتجارب الناجحة لشبكة مكتبات مصر العامة، التي تضم حاليا 32 مكتبة في 18 محافظة، و24 مكتبة متنقلة تجاوز عدد المستفيدين منها مليونا ومائتين وخمسين ألف مستفيد من مختلف أنحاء الجمهورية، ما يعكس الدور المتنامي لهذه المنظومة في خدمة المجتمع ونشر المعرفة.

من جانبها، عبرت دعاء كمال البري، مديرة مكتبة مصر العامة بقنا، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، موجهة الشكر إلى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على دعمه المستمر لأنشطة المكتبة، وإلى القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة على تعاونهم المثمر في تمكين المكتبة من أداء رسالتها الثقافية. 
 

كما ثمنت جهود شرين العدوي، نائب مدير المكتبة، وفريق العمل بكافة أقسامها، مؤكدة أن هذا التقدير يأتي تتويجا لروح الفريق الواحد والعمل الدؤوب لخدمة المجتمع القنائي.

قنا مكتبة مصر العامة نشر الثقافة نشر ثقافة القراءة أخبار قنا

