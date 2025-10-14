«‎رجال يد الأهلي» يتدرب استعدادًا لمواجهة البوليس الرواندي

خاض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا اليوم الثلاثاء، في إطار استعداداته لمواجهة البوليس الرواندي، المقرر لها بعد غد الخميس، في مباراته الرابعة بمرحلة المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 11 وإلى 20 أكتوبر الجاري.
وبدأ «رجال يد الأهلي» تدريباته بجلسة لياقة بدنية داخل «الجيم»، قبل أن يتوجه لصالة محمد الخامس، لخوض المران، الذي قام خلاله الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى 4 فرق، وأجرى عدة مباريات «تراي ماتش» فيما بينهم. وطالب ديفيز لاعبي الأهلي خلال المران بضرورة اللعب بروح قتالية، وأن تكون لديهم نزعة هجومية قوية ويسجلوا أكبر عدد ممكن من الأهداف في كل مباراة. وحقق «رجال يد الأهلي» 3 انتصارات حتى الآن في البطولة الإفريقية، على حساب ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة كبيرة 41 - 11، قبل أن يفوز على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12، وعلى شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 29 - 19
. وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.
ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًّا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.