«‎رجال يد الأهلي» يتدرب استعدادًا لمواجهة البوليس الرواندي

خاض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا اليوم الثلاثاء، في إطار استعداداته لمواجهة البوليس ‏الرواندي، المقرر لها بعد غد الخميس، في مباراته الرابعة بمرحلة المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية ‏أبطال الدوري، التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 11 وإلى 20 أكتوبر الجاري‎.‎

وبدأ «رجال يد الأهلي» تدريباته بجلسة لياقة بدنية داخل «الجيم»، قبل أن يتوجه لصالة محمد الخامس، لخوض ‏المران، الذي قام خلاله الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى 4 فرق، وأجرى عدة ‏مباريات «تراي ماتش» فيما بينهم‎.‎ وطالب ديفيز لاعبي الأهلي خلال المران بضرورة اللعب بروح قتالية، وأن تكون لديهم نزعة هجومية ‏قوية ويسجلوا أكبر عدد ممكن من الأهداف في كل مباراة‎.‎ وحقق «رجال يد الأهلي» 3 انتصارات حتى الآن في البطولة الإفريقية، على حساب ميكيلي 70 الإثيوبي ‏بنتيجة كبيرة 41 - 11، قبل أن يفوز على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12، وعلى شبيبة كينشاسا ‏الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 29 - 19‏‎

.‎ وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز ‏إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل ‏شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» ‏والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد ‏إبراهيم وعبد الرحمن طه‎.‎

ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًّا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، ‏وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب ‏الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي ‏إصابات‎.‎