برلمانية: قمة شرم الشيخ للسلام أرست أسس الاستقرار وأكدت الثقة في الدور المصري

قالت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، إن قمة شرم الشيخ للسلام، وضعت الأسس الحقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأضافت "نبيه" أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب عدد كبير من قادة العالم، تؤكد أن الجهود الدبلوماسية المشتركة هي السبيل الأمثل للتعامل مع التحديات الإقليمية المعقدة.



وأشارت عضو النواب إلى أن الحضور الدولي الكثيف يعكس إجماعًا عالميًا على دعم جهود السلام وإنقاذ غزة، مشددة على أن أهمية القمة لا تقتصر على التفاهمات لوقف إطلاق النار، بل تمتد لترسيخ مبدأ الحوار والعمل الجماعي كطريق نحو السلام الدائم.