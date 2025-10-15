قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان: ختام ملتقى مكتبات مصر العامة.. ومسابقة لانتصارات أكتوبر.. وصاحب شفرة النصر.. ومواصلة تقدّم مرشحي مجلس النواب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة.. كان أبرزها …

محافظ أسوان يشارك بالحفل الختامى لملتقى مديرى مكتبات مصر العامة
شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات الحفل الختامى للملتقى الدورى الثانى عشر لمديرى مكتبات مصر العامة ، والذى تم تنظيمه تحت شعار " مبادرات وتجارب مكتبات مصر العامة ". 

وذلك بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد أمان المنسق العام ، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة بأسوان ، فضلاً عن القيادات الأكاديمية والدينية والتنفيذية. 

وفى كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال على إنعقاد هذا الملتقى على أرض عاصمة الثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل دلالات عميقة على أن الثقافة هى جسر التواصل الحقيقى بين أبناء الوطن الواحد بتعدد ثقافتهم وفنونهم وتراثهم  ، فمكتبات مصر العامة أصبحت تمثل منابر للمعرفة ومراكز لصناعة الوعى فى الجمهورية الجديدة ، ومواقع مضيئة للتفاعل والحوار ، وتنمية الفكر والإبداع والابتكار .

جهود متنوعة 

مسابقة بتعليم أسوان عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وصاحب شفرة النصر
 

استكملت مديرية التربية والتعليم بأسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حلقة اليوم ورقمها الثالث عشر، ضمن من مسابقة "أكتوبر.. رجال صنعوا النصر".

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بأسوان أن حرب السادس من أكتوبر امتازت بالتخطيط الدقيق والمحكم وخطة خداع استراتيجى تم تنفيذها على أعلى مستوى. 

واستعرضت الحلقة المسجلة بنظام الفيديو، اسم من الأسماء التى أسهمت فى تحقيق النصر من خلال فكرة لامعة لاستخدام اللهجة النوبية كشفرة للاتصالات بين فرق الجيش، وصاحب هذه الفكرة هو الصول أحمد إدريس ابن محافظة أسوان والذى نفخر به وبجميع من شاركوا من جنودنا وشبابنا. 

45 مرشحا لانتخابات مجلس النواب فى أسوان حتى الآن
 

واصلت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025،  بمحكمة أسوان الابتدائية أعمالها تحت رئاسة المستشار أيهاب عبدالفتاح خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية عدد من المستشارين، بجانب عدد من الموظفين المسئولين عن تقديم أوراق المرشحين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووصل إجمالي الأشخاص الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب لعام 2025 فى أسوان إلى 45 مرشح حتى الآن كالتالي: دائرة أسوان ودراو الدائرة الأولى 13 مرشحا، حيث إنه فى أول يوم تقدم 10 مرشحين بأوراقهم، وأمس السبت تقدم 3 مرشحين.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

