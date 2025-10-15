قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
اقتصاد

أسعار النفط تتراجع مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

وكالات

تراجعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما قلّص الإقبال على الأصول عالية المخاطر، في حين رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لفائض قياسي في المعروض من الخام.

انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء ليستقر قرب 59 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو، بينما استقر خام "برنت" حول 62 دولاراً.

وفي أحدث خطوة متبادلة بين بكين وواشنطن، فرضت الصين قيوداً على خمس كيانات أميركية تابعة لأحد أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية، وهددت باتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضاً قياسياً في 2026

رفعت الوكالة التي تتخذ في باريس مقراً، توقعاتها لفائض غير مسبوق في المعروض النفطي لعام 2026، قائلة إن الإمدادات العالمية من الخام ستتجاوز الطلب بنحو 4 ملايين برميل يومياً العام المقبل، في أكبر فائض سنوي على الإطلاق.

كما عزز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الثلاثاء، التوقعات بأن صانعي السياسة النقدية يسيرون نحو خفض أسعار الفائدة في أكتوبر، وسط ضعف في سوق العمل.

وقال فرانك مونكام رئيس قسم التداول الكلّي في شركة "بافالو بايو كوموديتيز": "الارتداد اللحظي عن أدنى مستويات النفط اليوم، جاء كرد فعل على تحسن نغمة المخاطرة بعد تعليقات باول المائلة إلى التساهل بشأن التيسير الكمي".

وأضاف: "حتى مع ذلك، ومع بقاء العوامل الأساسية للنفط في اتجاه هبوطي، فإن مستوى 60-62 دولاراً في خام غرب تكساس يشكل على الأرجح مقاومة قوية في حال استمرار الارتداد".

السياسة النقدية أسعار الفائدة الفيدرالي وكالة الطاقة الدولية أسعار النفط النفط

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

هالة صدقي

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

البريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة

جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخلها

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة بعنوان “توثيق وتسجيل الآثار المصرية” بقصر الأمير طاز

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار «الصحة النفسية في الكوارث والطوارئ»

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

