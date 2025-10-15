أسعار النفط تتراجع مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

تراجعت أسعار النفط مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما قلّص الإقبال على الأصول عالية المخاطر، في حين رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لفائض قياسي في المعروض من الخام.

انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء ليستقر قرب 59 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو، بينما استقر خام "برنت" حول 62 دولاراً.

وفي أحدث خطوة متبادلة بين بكين وواشنطن، فرضت الصين قيوداً على خمس كيانات أميركية تابعة لأحد أكبر شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية، وهددت باتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضاً قياسياً في 2026

رفعت الوكالة التي تتخذ في باريس مقراً، توقعاتها لفائض غير مسبوق في المعروض النفطي لعام 2026، قائلة إن الإمدادات العالمية من الخام ستتجاوز الطلب بنحو 4 ملايين برميل يومياً العام المقبل، في أكبر فائض سنوي على الإطلاق.

كما عزز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الثلاثاء، التوقعات بأن صانعي السياسة النقدية يسيرون نحو خفض أسعار الفائدة في أكتوبر، وسط ضعف في سوق العمل.

وقال فرانك مونكام رئيس قسم التداول الكلّي في شركة "بافالو بايو كوموديتيز": "الارتداد اللحظي عن أدنى مستويات النفط اليوم، جاء كرد فعل على تحسن نغمة المخاطرة بعد تعليقات باول المائلة إلى التساهل بشأن التيسير الكمي".

وأضاف: "حتى مع ذلك، ومع بقاء العوامل الأساسية للنفط في اتجاه هبوطي، فإن مستوى 60-62 دولاراً في خام غرب تكساس يشكل على الأرجح مقاومة قوية في حال استمرار الارتداد".