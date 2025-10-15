استعدادات موسعة بحماة الوطن بالإسماعيلية لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلن الدكتور محمد شيحة امين حماة الوطن بمحافظة الاسماعيلية، رفع درجة الاستعداد القصوى مع اقتراب الاستحقاق النيابي للمرحلة الثانية المحدد موعده 21 و22 نوفمبر المقبل للمصريين بالخارج و24 و25 من نفس الشهر بالداخل، تنفيذًا لتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية للأمانات بالمحافظات.

وفي هذا الإطار عقد الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، بحضور خالد الشريف الأمين العام المساعد، اجتماع تنظيمي مع قيادات وكوادر أمانة الشباب لشرح برنامجه الانتخابي وكيفية التحرك لحشد الناخبين وتبصيرهم أهمية الخروج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق النيابي لصالح مرشحي الحزب على المقعد الفردي والقوائم لتحقيق الفوز في مواجهة منافسيهم.

ويخوض الدكتور محمد شيحة الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسماعيلية، الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي لانتخابات مجلس النواب، حيث يمتلك سيرة ذاتية عطرة ساهمت في اختياره ممثلًا للحزب خلال المعترك الانتخابي المقبل بالانتخاب عام 2008 – وحتى 2011، ووكيلًا للجنة الشباب و الرياضة ثم رئيسا للجنة ورئيسًا للجنة الاقتصادية بذات المكان.