مصر تحصد 31 ميدالية في بطولة العالم لسباحة الزعانف بالعلمين

كشف الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ، تفاصيل حصد مصر 31 ميدالية في بطولة العالم لسباحة الزعانف بالعلمين، قائلا: “مشاركتنا كانت 32 سباح وسباحة أى تقريبا منتخب كامل، والزعانف نوعين”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “حصلنا على 11 ميدالية ذهب و7 ميداليات فضة، و13 برونز، على الرغم من أن المنافسين أقوياء، من روسيا”.

وتابع: “كان يجب أن نتقدم بطلب تنظيم الكأس ونقول لهم أن مصر جميلة وبها أماكن لا تتخيلوها، والناس كانوا مبهورين بالمدينة”.