محافظات

محافظ أسيوط: أبطال المشروع القومي للموهبة بالمحافظة يحصدون ذهبية وفضية في بطولة دولية للمصارعة

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن فوز لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة أسيوط بميداليتين ذهبية وفضية خلال مشاركتهم في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، والتي أقيمت بالصالة المغطاة في برج العرب بمحافظة الإسكندرية بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية.

 اقتناص الميدالية الذهبية

وأوضح محافظ أسيوط أن اللاعب كريم أحمد عبد النعيم (وزن 71 كجم) تمكن من اقتناص الميدالية الذهبية، فيما حصل زميله عمر أشرف صلاح (وزن 51 كجم) على المركز الثاني والميدالية الفضية، مشيدًا بالأداء المشرف والروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبان خلال المنافسات.

ثمرة دعم الدولة للموهوبين الرياضيين

ووجه المحافظ التهنئة للاعبين على إنجازهم الكبير، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، والمدربين والمشرفين على المشروع، مؤكدًا أن ما تحقق يعد ثمرة دعم الدولة للموهوبين الرياضيين في مختلف الألعاب.

وقال اللواء هشام أبو النصر نفتخر بأبنائنا أبطال المشروع القومي للموهبة بمحافظة أسيوط، الذين يواصلون حصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج ورفع اسم المحافظة عاليًا في المحافل الرياضية المختلفة»، مضيفًا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد نواة حقيقية لإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في البطولات الدولية ودورات الألعاب الأولمبية.

وأشار إلى أن هذه النجاحات تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الموهوبين ودعم الرياضة باعتبارها أحد ركائز بناء الإنسان المصري.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب: الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، ورفع الأثقال، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون مع المحافظين ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ضمن خطة دعم المواهب الواعدة في مختلف الألعاب الرياضية.

أسيوط المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي محافظة أسيوط الصالة المغطاة الإسكندرية منصات التتويج البطولات الدولية وزارة الشباب والرياضة

