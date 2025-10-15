مدير تعليم مطروح تتفقد مدرسة شمس الحكمة استعدادا لافتتاحها

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مدرسة شمس الحكمة الرسمية المتميزة الجديدة وذلك فى اطار الاستعدادت النهائية لافتتاحها المنتظر

حيث تابعت اللمسات الإنشائية النهائية والتجهيزات اللوجستية الاخيرة بمدرسة شمس الحكمة الرسمية بحضور أيمن شومان مدير عام ادارة مطروح التعليمية والدكتورة نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال.

وأوضحت وكيل الوزارة انه تم فتح 5 قاعات رياض أطفال لاستيعاب أبناء المنطقة وتلبية لمطالب أهالي رأس الحكمة وذلك وفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

" وأكدت الأستاذة نادية فتحي حرص تعليم مطروح علي المتابعة المستمرة للإجراءات البنائية بالمؤسسات التعليمية الجديدة بجميع الإدارات التعليمية في ظل التنسيق المستمر مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الحديثة وذلك في ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق، تابع الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم.

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

وتم خلال الحملة رفع نحو 400 طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد، والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة، إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

وأكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بجميع المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.