محافظات

رئيس جهاز العلمين الجديدة يبحث سُبل الإرتقاء بالخدمات فى المشروعات السكنية

رئيس مدينة العلمين خلال الاجتماع
رئيس مدينة العلمين خلال الاجتماع
ايمن محمود

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، مجموعة من ملاك مشروع "مزارين" بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجهاز على التواصل المستمر مع المواطنين ومتابعة سير الأعمال بمختلف المشروعات السكنية بالمدينة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عادل نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى محمود معاون رئيس الجهاز، وعدد من مسئولي الإدارات المختلفة.

استهل الدكتور مهندس محمد خلف الله، اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن جهاز المدينة يولي أهمية كبيرة للاستمتاع إلى آراء المقيمين والملاك في المشروعات المختلفة، بإعتبارهم شريك أساسي في عملية التنمية والتطوير.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مدينة العلمين الجديدة تُعد نموذجًا للمدن الساحلية الذكية المستدامة، التي تجمع بين جودة الحياة الحديثة والبنية التحتية المتكاملة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع "مزارين"، ونسب الإنجاز ومعدلات التسليم، بالإضافة إلى مناقشة بعض المقترحات الخاصة بخدمات الصيانة والتجميل وتحسين البيئة المحيطة بالمشروع.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الجهاز، على الاستمرار في المتابعة اليومية لكافة المشروعات لضمان جودة التنفيذ وراحة المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان مدينة العلمين الجديدة.

من ناحية أخرى، تابع الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم.

كما أشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 400 طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد، والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة، إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

وأكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بجميع المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين

