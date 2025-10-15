التعليم العالي: دعم متكامل لتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الوزارة والجامعات المصرية بتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح لهم فرص التعلم والمشاركة الكاملة في الحياة الجامعية.

وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق الخامس عشر من أكتوبر من كل عام.

في هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية تعمل على تعزيز الخدمات التعليمية والتكنولوجية الموجهة للطلاب المكفوفين، من خلال توفير أجهزة وأدوات تعليمية مساعدة، وتطوير المناهج الرقمية لتصبح أكثر إتاحة، إلى جانب دعم وحدات مساندة الطلاب من ذوي الإعاقة في مختلف الجامعات.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتكافؤ الفرص في التعليم العالي، من خلال دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الجامعية والثقافية والعلمية، بما يُعزز من ثقتهم بأنفسهم ويُسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.

وأكد الوزير أن تمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية يمثل أحد محاور إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى بناء نظام جامعي مرن وشامل يُمكّن جميع الطلاب من تحقيق إمكاناتهم، انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.