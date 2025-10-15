مواصلة أعمال تطوير وتجميل الإسماعيلية استعدادًا لمهرجان الفنون الشعبية

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في هذا السياق، يواصل جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة تنفيذ أعماله المكثفة بمختلف المناطق، استعدادًا لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

جاء ذلك تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبوالسعود رئيس جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية.

وشملت الأعمال تكثيف أعمال تهذيب أشجار الفيكس بمداخل مدينة الإسماعيلية، من الاتجاهين الصحراوي والزراعي، بالإضافة إلى الطريق الدائري، وذلك للحفاظ على الوجه الجمالي للمدينة من الداخل والخارج.

كما واصل فريق العمل قص وتهذيب المسطحات الخضراء على مساحات واسعة، من بينها ميدان الجويلي بالتنسيق مع حي ثالث، إلى جانب مدخل البلاچات بطريق عبد المنعم عمارة، مع استمرار أعمال الصيانة اليومية.

وفي السياق ذاته، تم تكثيف زراعة الورود وأشجار الزينة من أنواع «التيكوما» و«الفوانسيانا» بمدخل المدينة الصحراوي، بما يعزز المظهر الحضاري للمدينة ويضفي لمسة جمالية مميزة استعدادًا لاستقبال الزوار.

وأشارت رئيس جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية، إلى أن أعمال التطوير تسير وفق خطة عمل منظمة تستهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر العام للمحافظة.