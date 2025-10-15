محافظ الجيزة يتفقد إنشاءات المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات البحرية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأعمال الإنشائية الجارية بالمدرسة الزراعية الثانوية بمركز الواحات البحرية والتي تُعد من المشروعات التعليمية المهمة الهادفة إلى دعم التعليم الفني الزراعي وتخريج كوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل.

واطلع محافظ الجيزة علي مكونات المدرسة والتي تضم مبنى الصناعات الغذائية ومبنى الألبان كل منهما من أربعة أدوار، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا وورشة للنجارة، وعدد ٢ صوبة زجاجية، ومبنى للإنتاج الحيواني، إلى جانب عنابر للطيور فضلًا عن مخازن ومنحل ووحدة نحلية مجهزة للتدريب العملي للطلاب.

وخلال جولته كلف المحافظ رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنجاز ما تبقى من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، مع سرعة توريد الأثاث والتجهيزات اللازمة بما يضمن بدء العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة من المدرسة في أقرب وقت.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المدرسة تضم قسمًا متخصصًا في فن زراعة النخيل، بما يسهم في إعداد طلاب مؤهلين للمشاركة في تطوير الأنشطة الزراعية التي تتميز بها الواحات البحرية، لافتًا إلى أن دعم هذا المجال يأتي في إطار اهتمام الدولة بتعزيز إنتاج التمور ورفع كفاءة أساليب الزراعة والتصنيع المرتبطة به.

وأكد المحافظ أن المدرسة تمثل إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالواحات البحرية، مشيرًا إلى حرص الدولة على التوسع في إنشاء المدارس الفنية المتخصصة، لما تمثله من رافد أساسي لتأهيل الشباب وإعداد جيل قادر على دعم خطط التنمية الزراعية والصناعية.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ والسيد محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ووكيل مديرية التربية والتعليم ويوسف رياض مدير الإدارة التعليمية بالواحات البحرية.