من زوغره زملكاوي| حسام عبد المجيد يتلقى عرضا رسميا للاحتراف .. تفاصيل
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

لوحات فنية على سور محطة قطار دمياط لتعزيز المظهر الجمالي

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات المبادرة الفنية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم ومدرسة الزخرفية بنات، بالتنسيق مع مجلس المدينة.

وذلك بحضور  سمير عتريس، رئيس مجلس مدينة دمياط، والدكتور محمد موسى، مدير عام التعليم الفني، والدكتورة رانيا العباشي، مدير إدارة السياحة بالديوان العام، والأستاذة أماني أحمد، مدير إدارة الموهوبين، وشيرين عكاشة، مدير وحدة السكان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص محافظة دمياط على إظهار الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، وتأكيدًا على أهمية نشر الوعي بالهوية البصرية للمحافظة.
وتنفذ المبادرة دمياط، حيث يجري تنفيذ مجموعة من اللوحات الفنية على سور محطة القطار بمدينة دمياط، تجسد الهوية البصرية للمحافظة من خلال إبراز معالمها الطبيعية والحرف والصناعات التراثية التي تشتهر بها دمياط، مثل صناعة الأثاث وصيد الأسماك وصناعة السفن والفطائر الدمياطية.

وخلال جولتها لمتابعة الأعمال، أكدت المهندسة شيماء الصديق، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المحافظة لتجميل المدينة وإبراز طابعها المميز، مشيدة بجهود الطلاب والمعلمين المشاركين في تنفيذ اللوحات، التي تضفي لمسة جمالية راقية على أحد أبرز مداخل المدينة وتعكس صورة حضارية تليق بمحافظة دمياط.

كما تواصل الجهات المشاركة العمل على استكمال المشروع ليشمل مواقع أخرى داخل المدينة، في إطار خطة متكاملة لتحويل دمياط إلى متحف فني مفتوح يجسد هويتها الثقافية والتراثية المتميزة بين محافظات الجمهورية.

