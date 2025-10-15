لوحات فنية على سور محطة قطار دمياط لتعزيز المظهر الجمالي

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات المبادرة الفنية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وإدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم ومدرسة الزخرفية بنات، بالتنسيق مع مجلس المدينة.

وذلك بحضور سمير عتريس، رئيس مجلس مدينة دمياط، والدكتور محمد موسى، مدير عام التعليم الفني، والدكتورة رانيا العباشي، مدير إدارة السياحة بالديوان العام، والأستاذة أماني أحمد، مدير إدارة الموهوبين، وشيرين عكاشة، مدير وحدة السكان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص محافظة دمياط على إظهار الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، وتأكيدًا على أهمية نشر الوعي بالهوية البصرية للمحافظة.

وتنفذ المبادرة دمياط، حيث يجري تنفيذ مجموعة من اللوحات الفنية على سور محطة القطار بمدينة دمياط، تجسد الهوية البصرية للمحافظة من خلال إبراز معالمها الطبيعية والحرف والصناعات التراثية التي تشتهر بها دمياط، مثل صناعة الأثاث وصيد الأسماك وصناعة السفن والفطائر الدمياطية.

وخلال جولتها لمتابعة الأعمال، أكدت المهندسة شيماء الصديق، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المحافظة لتجميل المدينة وإبراز طابعها المميز، مشيدة بجهود الطلاب والمعلمين المشاركين في تنفيذ اللوحات، التي تضفي لمسة جمالية راقية على أحد أبرز مداخل المدينة وتعكس صورة حضارية تليق بمحافظة دمياط.

كما تواصل الجهات المشاركة العمل على استكمال المشروع ليشمل مواقع أخرى داخل المدينة، في إطار خطة متكاملة لتحويل دمياط إلى متحف فني مفتوح يجسد هويتها الثقافية والتراثية المتميزة بين محافظات الجمهورية.