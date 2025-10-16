قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. التحالف الوطني يطلق قافلة السلام من مصر لغزة | صور
وزير المالية : نستهدف خفض الدين لأقل من 75% خلال 3 سنوات
"جبالي": قمة السلام حدثًا استثنائيًا.. والقيادة المصرية أثبتت أن الثبات على المبدأ ليس خيارًا
إزالة 26 عقار مخالف حديث بدون ترخيص وإحالةمديرين وموظفين للنيابة
كامل الوزير: مصر تشارك ب5 شركات في معرض النقل السعودي
كامل الوزير: المعرض الدولي للصناعة والنقل يطلق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
الوزير: مصر تسعى لتوطين صناعة اليخوت وتطوير الموانئ لدعم السياحة
زيزو في ورطة .. تفاصيل جديدة حول شكاوي الزمالك ونجم الأهلي
توقيت غريب| موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال والقناة الناقلة
الخريف يسيطر على الأجواء.. الأرصاد تحذر من الشبورة وأمطار متفرقة
استعد للتوقيت الشتوي 2025 .. هتأخر الساعة 60 دقيقة
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من دعم 13 ألف طالب في مبادرة دعم حَفَظة القرآن الكريم
اقتصاد

البورصة تبدأ تعاملات الأسبوع بثقة.. ومؤشراتها تفتتح الجلسة على صعود جماعي

محمد صبيح

بدأت البورصة المصرية جلسة اليوم، الخميس، على نغمة تفاؤل واضحة، بعدما واصلت مؤشرات السوق صعودها الجماعي، لتُكمل مسيرة المكاسب التي بدأتها أمس، الأربعاء.

فمع دقات الجرس الأولى، اتجهت مؤشرات السوق إلى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى 37731 نقطة، كما صعد "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% مسجلًا 46154 نقطة، فيما قفز "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنفس النسبة تقريبًا إلى 16990 نقطة، وزاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.46% ليغلق عند 4174 نقطة.

الحركة الإيجابية لم تقتصر على الأسهم الكبرى فقط، بل امتدت أيضًا إلى أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث صعد "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% إلى 11635 نقطة، وارتفع "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% إلى 15351 نقطة. 

كما حقق مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.31% إلى 3797 نقطة، وسجل مؤشر تميز صعودًا بنسبة 0.48% عند 15838 نقطة.



 

بورصة

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

اطعمة

لاتتجاهلها.. أطعمة تعالج أمراضا مزمنة

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة .. شاهد

المسالك البولية

اعرفها بسرعة.. اكتشف أعراض التهابات المسالك البولية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

