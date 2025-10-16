البورصة تبدأ تعاملات الأسبوع بثقة.. ومؤشراتها تفتتح الجلسة على صعود جماعي

بدأت البورصة المصرية جلسة اليوم، الخميس، على نغمة تفاؤل واضحة، بعدما واصلت مؤشرات السوق صعودها الجماعي، لتُكمل مسيرة المكاسب التي بدأتها أمس، الأربعاء.

فمع دقات الجرس الأولى، اتجهت مؤشرات السوق إلى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى 37731 نقطة، كما صعد "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% مسجلًا 46154 نقطة، فيما قفز "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنفس النسبة تقريبًا إلى 16990 نقطة، وزاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.46% ليغلق عند 4174 نقطة.

الحركة الإيجابية لم تقتصر على الأسهم الكبرى فقط، بل امتدت أيضًا إلى أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث صعد "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% إلى 11635 نقطة، وارتفع "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% إلى 15351 نقطة.

كما حقق مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.31% إلى 3797 نقطة، وسجل مؤشر تميز صعودًا بنسبة 0.48% عند 15838 نقطة.





